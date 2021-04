Mecs expanderar och söker en Senior Account manager - Q.r.t Qarat AB - Säljarjobb i Halmstad

Q.r.t Qarat AB / Säljarjobb / Halmstad2021-04-12Mecs historia börjar 1998 med en stark entreprenörslust som visade sig i en nyfikenhet av att ifrågasätta det konventionella, utmana invanda beteenden och en obotlig tro på att förändring skapar tillväxt. En insikt i att stark kommunikation bygger på affärsförståelse som omvandlas till kreativa idéer som berör och leder till handling. Kraften i att våga utmana sig själv, förmågan att tänka annorlunda än igår och modet att våga genomföra. Tillsammans med glädje har det varit de starkaste framgångsfaktorerna under våra 23 år.Vi är idag en heltäckande strategi, reklam och digitalbyrå med fokus på att bygga långsiktighet och affärsmässighet i våra kundsamarbeten. Vår affärsidé är att erbjuda ett komplett utbud av resurser som täcker hela kundens kommunikationsbehov. Idag är vi 30 starka medarbetare i Halmstad och Malmö som kan allt från strategi till taktik på våra fem fingrar. Med passion, beslutsamhet, innovation och en vision att snabbt agera växer vårt bolag vidare i sann entreprenörsanda.Powerful communication - since 1998"OM ROLLENI din roll som byråns Senior Account Manager kommer du få ett stort ansvar för att underhålla, utveckla och förstärka affärsrelationer med företagets strategiska nyckelkunder. Du kommer arbeta med att analysera kundbehov, skapa och exekvera kund- och aktivitetsplaner i syfte att utveckla och fördjupa dina kundrelationer.Du är ansvarig för att driva hela säljprocessen från inledande dialog med kunden till dess att avtalet är signerat. Affären överlämnas sedan till projektledare för leverans. Du arbeta med både befintliga kunder bearbeta potentiella nya kunder.I rollen ingår:Proaktivt identifiera affärsmöjligheterDriva säljprocessen från att initiera möte tills kontraktet är signeratBygga relationer och nätverk med beslutsfattareStrategisk/taktisk kundplaneringDIN PROFILVi söker dig som har arbetat mot ledningsgrupper och stora kundkonton samt är van med längre säljcykler. Ett stort plus om du har byråerfarenhet. Som person är du mycket kunnig inom ditt område och har förmågan att på ett konsultativt sätt guida kunden igenom "resan". Du har stor vana att föra dialoger på hög strategisk nivå och är förtroendeingivande i dialogen med kunden. Ditt egna nätverk är stort och du är en person som motiveras av att skapa nya kontakter och nätverka.Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper! Vi söker en initiativtagande, handlingskraftig och självgående person som drivs av att göra affärer. Du inger förtroende, har en mycket god social förmåga, stor vana att bygga relationer och kan hantera möten på olika nivåer på ett naturligt sätt. Du har förmåga att strukturera upp ditt arbete och kan hantera många bollar i luften. Slutligen söker vi dig som är positiv, energisk och en prestigelös lagspelare.Vi tror att du bor någonstans mellan Malmö i söder och Varberg i norr.BLI EN DEL AV MECSFAMILJENFamiljen består idag av ca 30 härliga medarbetare med olika bakgrund och erfarenhet. Vi jobbar i både små och stora team och utvecklar för hela kommunikationsbehovet. Vi är ett fantastiskt team, där vi hjälper och inspirerar våra kunder att nå sina mål, bli konkurrenskraftigare på marknaden och att stärka sina varumärken.Du erbjuds en ansvarsfull roll i ett innovativt och expansivt företag med goda utvecklingsmöjligheter och utökat personligt ansvar.Vi arbetar utifrån vår ideologi och våra värderingar i allt vi gör:Ödmjuka inför uppdragetLyhörda inför kundens utmaningarKunniga och pålästa på våra kunders affär, mål, budget och utvecklingsmöjligheterStrategiska, vi har koll på vårt uppdrag, omvärlden och den strategi som ska ta oss till måletLångsiktiga, vi gör inga snabba affärer som inte leder till bra resultat med nöjda kunder över tidHeltäckande, vår kompetens sträcker sig över hela kommunikationsbehovet och alla våra medarbetare är fast anställdaVi tummar aldrig på att vara affärssmarta. Vår erfarenhet och kunskap att kunna se affärsmöjligheter och omvandla dem till effektiv kommunikation gör oss till en proaktiv partner som ifrågasätter och som ser kraften i att omvandla problem till möjligheter. För att kunna leverera och säkerställa våra värderingar behöver vi rätt medarbetare som efterlever våra värdeord. Du som "mecsare" blir en viktig spelare för kunden, teamet och i arbetet att driva vår byrå framåt.ANSÖKANI denna rekryteringsprocess samarbetar MECS med Qarat. Varmt välkommen att skicka in din ansökan via annonsen. Vi arbetar med löpande urval och intervjuer och skicka gärna in din ansökan senast 2 Maj 2021. För mer information är du välkommen att kontakta Karin Stenberg på 0723 37 77 90 eller karin@qarat.se . Qarat arbetar kompetensbaserat för att främja en objektiv och icke-diskriminerande rekrytering.