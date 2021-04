Mechatronics/Robotics Engineer - Etteplan Sweden AB - Datajobb i Uppsala

Etteplan Sweden AB / Datajobb / Uppsala2021-04-14Etteplan - ett jobb som är meningsfulltPå Etteplan har vi ynnesten att få arbeta med intressanta och viktiga projekt som bidrar till samhällsnyttan och att skapa ett tryggt och säkert samhälle. Många människor får nytta och glädje av de utvecklingsprojekt vi är delaktiga i - och det är någonting som vi vet att våra medarbetare är stolta över.I Uppsalateamet ingår kompetenser inom industridesign, mekanik, elektronik, mjukvara, UX/UI, AI, regulatorik och projektledning.Vi på Etteplan i Uppsala söker Mechatronics/Robotics Engineer!Som Mechatronics/Robotics Engineer på Etteplan kommer du att dra nytta av din breda erfarenhet inom robotik, mekatronik, mjukvaruutveckling och mekanisk design för att stödja projekt inom många olika branscher. Vi har uppdrag inom bland annat medicin, jordbruk, tillverkning, bilindustri och elektrifiering.Du kommer arbeta nära våra kunder, och ta ansvar för att vi levererar i enlighet med deras önskemål. Vi värderar samarbete högt och har ett starkt team med bred kompetens som gör att vi kan ta ansvar för helhetsåtaganden där vi ansvarar för ett helt utvecklingsprojekt från idé till färdig produkt.Dina arbetsuppgifter innefattar att utföra forskningsbaserade uppgifter och utveckla prototyper, designa och hantera utveckling. Du kommer jobba med tillverkning av mekatroniska system och specialutrustning för experimentellt arbete genom utveckling och implementering av programvara och styrsystem. Du kommer även designa mekaniska komponenter för tillverkning och testning.Din profilVi tror att du har minst enhögskoleutbildninginom robotik, mekatronik, autonoma system, maskinteknik, elektroteknik eller datorsystem. Vi ser gärna att du har ett stort tekniskt intresse.Vad vi söker hos en kandidat:Kunna visa en stabil bakgrund inom robotik och mekatronikområdetVisa på erfarenhet av att utveckla robot-/autonoma systemErfarenhet av mekanikutveckling med CAD-verktyg, gärna SolidWorks.Kunskap inom C, C++ och/eller PythonErfarenhet av sensorval och utvärdering (RGBD Sensorer, LIDAR, RADAR, Sonar)Bred kunskap inom relevanta ingenjörsdiscipliner; Robotik, mekatronik, mekanik, mjukvaruutveckling, styrsystem, elsystem.Personliga egenskaper är av stor vikt när vi rekryterar. Vi ser gärna att du arbetar efter ett metodiskt och analytiskt tänkesätt och har bra kommunikationsförmåga. För att lyckas i den här rollen behöver du tala och skriva flytande svenska.Vi erbjuderUnika utvecklingsmöjligheterUnika utvecklingsmöjligheter genom vårt stora kontaktnät och vår gedigna erfarenhet från många olika branscher så kan vi erbjuda dig unika möjligheter att utvecklas som ingenjör. Vi vågar påstå att utvecklingsmöjligheterna på Etteplan är oändliga - så länge du har drivet och nyfikenheten förstås!God sammanhållning och ett öppet klimatKompetensutveckling och spännande uppdrag i all ära - men på Etteplan är gemenskap och kollegial samhörighet lika viktigt. Här är det högt till tak och du får vara som du är. Olikheter är nämligen något vi omfamnar då vi vet att det berikar och bidrar till nya perspektiv! För att bibehålla den goda stämning vi lyckats bygga hittar vi på roliga aktiviteter ihop såsom att åka på skidresa, delta i motionslopp och anordna AW och liknande aktiviteter.Generösa förmånerNaturligtvis erbjuder vi alla våra anställda friskvårdsbidrag och ett omfattande förmånspaket som hela tiden förbättras.OBS! Rekrytering sker löpande, så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.Etteplan - Engineering with a differenceVaraktighet, arbetstidHeltid2021-04-14Sista dag att ansöka är 2021-05-12Etteplan Sweden AB5692246