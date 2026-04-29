Mechanical Engineer
2026-04-29
Om Oss
Norden är en ledande organisation med huvudkontor i Kalmar, Sverige. Som en nyckelspelare i produktionsflödet är vi specialiserade på avancerade lösningar för lastning, fyllning och förslutning, kartonnering och packning.
Våra system hanterar allt från de minsta tuberna till de största, från 40 tuber per minut till 1000 tuber per minut. Vi står till våra kunders tjänst, från rådgivning före försäljning, via produktion och leveranssystem till efterförsäljning.
Vår affärsportfölj omfattar ett brett utbud av innovativa lösningar inom livsmedels-, tandkräms-, kosmetik-, läkemedels- och industrisegmenten.
Vi strävar efter att kontinuerligt utöka våra erbjudanden och förbättra vår kapacitet för att möta våra kunders förändrade behov.
För mer detaljerad information om Norden och dess omfattande affärslandskap, besök www.nordenmachinery.com.
Norden är en del av Coesia, en grupp innovationsbaserade företag inom industri- och förpackningslösningar med global verksamhet och huvudkontor i Bologna, Italien. Coesia är verksamt i 34 änder med 20 olika bolag och har över 8 000 anställda.
Om rollen och uppgifter
Vi utökar nu vårt team och söker två erfarna konstruktörer som vill vara med och stärka vår tekniska kompetens inom Customer Service och eftermarknad.
Som konstruktör hos oss arbetar du med konstruktion av kundanpassade lösningar för våra maskiner - både i form av ombyggnationer, tilläggsutrustning och förbättringar. Du blir en viktig teknisk partner till vår Customer Service-avdelning, som ansvarar för eftermarknad, reservdelar och vidareutveckling av våra maskinsystem globalt.
Du kommer arbeta med avancerad mekanik, snabba mekaniska förlopp, styrsystem och servomekanik. Du driver ditt arbete självständigt med stort eget ansvar, samtidigt som du samarbetar nära kollegor från flera olika avdelningar - såsom utveckling, produktion och inköp - för att ta fram optimerade och kundanpassade lösningar.
Du kommer att jobba med:
• Design och utveckling av mekaniska komponenter och system för våra maskinlinjer
• Tekniskt stöd till Customer Service med fokus på lösningar för befintliga maskiner
• Tvärfunktionellt samarbete med inköp, produktion och utveckling för att säkerställa hög kvalitet och funktion
• Framtagning av teknisk dokumentation och konstruktionsunderlag
Som person är du:
• Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
• Är kreativ och uppfinningsrik som konstruktör och vill utvecklas inom yrket
• Är öppen och tycker om kontakt med andra människor
• Är självgående, tar initiativ och kan driva arbetet framåt
• Är flexibel och kan hantera flera uppgifter parallellt
• Är analytisk och noggrann med gott ordningssinne
• Är ansvarstagande och tycker om att samarbeta för att nå bästa lösning
Vi erbjuder
• En stimulerande arbetsplats med utvecklingsmöjligheter
• Kollegor som stöttar och inspirerar
• Intressanta projekt där din insats verkligen gör skillnad
Låter detta som din nästa utmaning?
Skicka din ansökan senast 2026-05-24Publiceringsdatum2026-04-29Kontakt
Gruppchef Konstruktion CS Martin Lindvall martin.lindvall@nordenmachinery.se
HR Jenny Nikolausson Tyni jenny.nikolaussontyni@nordenmachinery.se
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norden Machinery AB
(org.nr 556060-6690), http://www.nordenmachinery.se/
Prästkragevägen 15 (visa karta
)
393 61 KALMAR Jobbnummer
9882769