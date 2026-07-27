Meatonastick - M.O.A.S söker nu köksbiträde!

På M.O.A.S har vi en extrem fokus på kvalitativ streetfood, det vi dagligen skapar är något helt unikt och vår vision har alltid varit densamma - att vara bäst på det vi gör. Läs gärna mer om oss på hemsidan www.meatonastick.se och kika även in @kebabspotting på Instagram för att veta mer om oss. Vi söker dig som; • Har god samarbetsförmåga och en positiv utstrålning • Brinner för streetfood • Gillar högt tempo i en rolig och öppen miljö • Är prestigelös och hugger i där och när det behövs • Tycker det är kul att jobba i ett öppet kök Tack för visat intresse, vi ser fram emot er ansökan!