Autolane AB / Företagsförsäljarjobb / Kungälv2021-04-15Autolane söker MC-säljare på heltid! observera att det endast står bilsäljare i rubriken då MC-säljare inte finns att välja.Nu söker vi ytterligare en MC-säljare. Dig vi söker kommer också vara ansvarig för själva MC-avdelningen så att du är drivande, målintriktad och är kundfokuserad är av yttersta vikt. Vi söker helst dig som redan har erfarenhet ifrån sälj och god kunskap om och intresse för motorcyklar. Vi säljer alla modeller och märken. Helst kör du MC och har MC-körkort! Du är självgående, initiativrik och kommer gärna med egna idéer till hur vi kan bli ännu bättre - och gör ditt yttersta för att leverera bästa servicen då återkommande kunder är vad vi strävar efter. Det är även meriterande att du har ett stort kontaktnät och snabbt kan upparbeta en växande kundkrets. Du kommer även vara delaktig i inköpsarbetet så att du kan ta för dig och inte är rädd för att nå ut är också viktigt. A & B-körkort och bra datorkunnskaper är ett måste. Helst har du även intresse och kunnande om bilar då vi hjälps åt mellan avdelningarna. Du är flytande på svenska i skrift och tal, men vi ser självklart positivt på om du även kan flera språk. För att passa in i vårt team måste du sprida positiv energi, vara social och lätt att samarbeta med, stresstålig, effektiv, initiativrik, ansvarsfull och ha förmågan att bjuda på dig själv och det lilla extra. Vi vill att du är med och gör Autolane till det självklara valet för denna och nästa generationens mc kunder!OM OSS: Vi är ett ständigt växande team som brinner för vårt arbete och har roligt på jobbet i våra toppmoderna lokaler i Kungälv. Autolane har sedan start 2013 levererat tusentals bilar och motorcyklar till nöjda kunder och ständigt expanderat. Sedan 2017 är vår toppmoderna anläggning i Kungälv där vi förutom ett stort lager av nyare begagnade bilar och motorcyklar även har egen professionell bil-mc verkstad samt egen rekond-lackskyddsavdelning. Vi tror på personliga och genuina kundrelationer. Därför levererar vi inte bara fordon, men en helhetsupplevelse till våra kunder! Vårt mål är alltid återkommande kunder och att leverera fordon våra kunder kan bli nöjda med under en lång tid. Under 2020 fick vi det prestigefyllda GASELL-priset.INTRESSERAD? Har du fler frågor om tjänsten eller vill ansöka? Skicka ett mail till ansokan@autolane.se så snart som möjligt men senast 31/4. Tillträde är snarast då högsäsongen är rätt om hörnet.2021-04-15Sista dag att ansöka är 2021-05-15Autolane ABSolbräckegatan 1444245 Kungälv5693900