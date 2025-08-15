Mätvärdesoperatör | Vattenfall | Stockholm
Manpower AB / GIS-jobb / Stockholm Visa alla gis-jobb i Stockholm
2025-08-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Manpower AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du noggrann, datavan och har ett öga för detaljer? Vi på Manpower söker nu en Mätvärdesoperatör till ett konsultuppdrag hos vår kund Vattenfall i Stockholm. I rollen som Mätvärdesoperatör kommer du att arbeta med att kvalitetssäkra mätdata och säkerställa att informationen i systemen är korrekt och uppdaterad. Välkommen med din ansökan redan idag!
Ort: Solna, Stockholm
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Uppdragslängd: Konsultuppdrag till 2026-09-17
Om jobbet som Mätvärdesoperatör:
Som Mätvärdesoperatör hos Manpower, på uppdrag hos Vattenfall, kommer du att ha en viktig roll i att säkerställa att mätdata från energianläggningar är korrekt och uppdaterad. Du arbetar med att kontrollera flöden och meddelanden mellan olika system, validera mätvärden och hantera kommunikation med elhandlare och ombud via mail och telefon.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter:
* Säkerställa och kvalitetssäkra mätvärden för energianläggningar.
* Kontrollera och validera mätdata i interna system.
* Säkerställa att information om mätare är korrekt och uppdaterad.
* Hantera flöden och meddelanden mellan olika system.
Den vi söker:
Vi söker dig som har god datavana, är noggrann och har lätt för att sätta dig in i nya system. Du har minst gymnasieutbildning och behärskar både svenska och engelska i tal och skrift. Har du erfarenhet från energibranschen eller utbildning inom IT/system är det meriterande.
Vi ser gärna att du har:
* Minst gymnasieutbildning.
* Mycket god datavana och erfarenhet av Office-paketet.
* Goda kunskaper i svenska och engelska.
* Meriterande med eftergymnasial utbildning inom IT, energi eller system.
* Erfarenhet från energibranschen är ett plus.
I enlighet med vår kunds krav så genomför vi i denna rekryteringsprocess en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret inför en eventuell anställning.
Om Manpower:
Som konsult hos Manpower får du chans att arbeta i olika branscher, med olika arbetsuppgifter och med olika människor. Du blir anställd hos oss, men arbetar på tillfälliga uppdrag hos våra kunder. Låter det lite osäkert? Inte alls! Du får all trygghet som en anställning ger: Fast lön, kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension. Manpower erbjuder dig även friskvårdsbidrag och fri tillgång till tusentals interaktiva kurser via vår utbildningsportal. Publiceringsdatum2025-08-15Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV. Urval sker löpande. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "45623c57-fbe1-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Manpower AB
(org.nr 556348-1588) Arbetsplats
Manpower Kontakt
Lovisa Karlsson Lovisa.Karlsson@jeffersonwells.se Jobbnummer
9460993