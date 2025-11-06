Mattläggare med erfarenhet
Stockholms Golv & Plattsättning AB / Takmontörs- och golvläggarjobb / Stockholm
2025-11-06
Vi söker en erfaren mattläggare till vårt team i Stockholm!
Har du fingertoppskänsla för golv, ett öga för detaljer och gillar att leverera perfekta resultat? Då vill vi gärna träffa dig! Vi söker en skicklig mattläggare som vill bli en del av ett företag där kvalitet, yrkesstolthet och arbetsglädje står i centrum.
Om oss
Vi är ett etablerat företag inom golv- och plattsättning med bas i Stockholm. Vi arbetar med både privata och kommersiella projekt. Hos oss får du arbeta med moderna verktyg, engagerade kollegor och varierande uppdrag.
Vi söker dig som:
Har minst 5 års erfarenhet som mattläggare
Är van vid att arbeta med plastmatta, linoleum, textil och våtrumsmatta
Har god materialkännedom och följer branschens regler
Är noggrann, självgående och serviceinriktad
Har B-körkort (meriterande)
Vi erbjuder:
Fast anställning med konkurrenskraftig lön
Kollektivavtal med tillhörande försäkringar
Ett tryggt och inkluderande arbetsklimat
Arbetskläder, verktyg och servicebil vid behov
Spännande projekt i hela Stockholmsområdet
Plats: Stockholm
Start: Enligt överenskommelse
Intresserad? Skicka din ansökan med CV och några rader om dig själv. Vi rekryterar löpande - så vänta inte!
E-post: info@golvochplatt.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Golv & Plattsättning AB
