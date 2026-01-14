Mättekniker
2026-01-14
Som mättekniker till industri kommer du att arbeta med precisionsmätningar och kontrollmoment i produktionsmiljö för att säkerställa att komponenter och produkter uppfyller krav på mått, toleranser och kvalitet. I rollen ingår både praktiskt mätarbete på golvet och samarbete med produktion, kvalitetsavdelning och ledning för att driva förbättringar och upprätthålla dokumentation enligt gällande rutiner.
Arbetsuppgifter och ansvar
Du ansvarar för att genomföra mätningar, kalibreringar och kontroller utifrån ritningar och mättekniska instruktioner. Arbetet kräver noggrannhet, teknisk förståelse och förmåga att dokumentera och kommunicera avvikelser.
Utföra måttkontroller med handmätdon (skjutmått, mikrometer) och maskinella mätinstrument (CMM, mätarm) enligt arbetsorder
Kalibrera och underhålla mätinstrument samt säkerställa att utrustningen är spårbar och i gott skick
Tolka ritningar och tekniska specifikationer för att säkerställa korrekta mätmetoder
Dokumentera mätdata och rapportera avvikelser till produktion och kvalitetsansvariga
Deltaga i kvalitetsgranskningar, förbättringsprojekt och vid behov följa upp korrigerande åtgärder
Bidra till utveckling och standardisering av mätprocedurer och arbetsinstruktioner
Följa företagets rutiner för arbetsmiljö, säkerhet och kvalitet
Kvalifikationer och erfarenhet
Erfarenhet av mätteknik inom industri eller produktion är meriterande
Kunskap om och vana att använda mätinstrument som CMM, mätarm, skjutmått och mikrometer
Förståelse för ritningsläsning, toleranser och geometriska specifikationer
Erfarenhet av mätprogramvara eller datainsamlingssystem är meriterande
Teknisk utbildning inom mätteknik, produktion eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Körkort klass B är meriterande

Dina personliga egenskaper
Noggrann och kvalitetsmedveten
Analytisk med god problemlösningsförmåga
Strukturerad och ordningsam i dokumentation och arbetsutförande
Kommunikativ och samarbetsvillig i tvärfunktionella team
Flexibel och anpassningsbar vid förändrade prioriteringar
Arbetstid, placering och arbetsvillkor
Tjänsten kan vara heltid eller visstid beroende på uppdrag
Placering: Katrineholm
Arbetstider: Dagtid eller skift beroende på produktionsbehov
En trygg arbetsmiljö med fokus på säkerhet, utveckling och teamkänsla
Så ansöker du
Skicka ditt CV och ett kort personligt brev via vår rekryteringsportal. Beskriv din erfarenhet av mätteknik och varför du vill arbeta som mättekniker hos oss. Urval och intervjuer sker löpande - skicka din ansökan så snart som möjligt.
