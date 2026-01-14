Mättekniker

Best Bemanning & Rekrytering I Sverige AB / Teknikjobb / Katrineholm
2026-01-14


Visa alla teknikjobb i Katrineholm, Vingåker, Flen, Finspång, Eskilstuna eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Best Bemanning & Rekrytering I Sverige AB i Katrineholm, Vingåker, Flen, Eskilstuna, Norrköping eller i hela Sverige

Som mättekniker till industri kommer du att arbeta med precisionsmätningar och kontrollmoment i produktionsmiljö för att säkerställa att komponenter och produkter uppfyller krav på mått, toleranser och kvalitet. I rollen ingår både praktiskt mätarbete på golvet och samarbete med produktion, kvalitetsavdelning och ledning för att driva förbättringar och upprätthålla dokumentation enligt gällande rutiner.
Arbetsuppgifter och ansvar
Du ansvarar för att genomföra mätningar, kalibreringar och kontroller utifrån ritningar och mättekniska instruktioner. Arbetet kräver noggrannhet, teknisk förståelse och förmåga att dokumentera och kommunicera avvikelser.

Utföra måttkontroller med handmätdon (skjutmått, mikrometer) och maskinella mätinstrument (CMM, mätarm) enligt arbetsorder

Kalibrera och underhålla mätinstrument samt säkerställa att utrustningen är spårbar och i gott skick

Tolka ritningar och tekniska specifikationer för att säkerställa korrekta mätmetoder

Dokumentera mätdata och rapportera avvikelser till produktion och kvalitetsansvariga

Deltaga i kvalitetsgranskningar, förbättringsprojekt och vid behov följa upp korrigerande åtgärder

Bidra till utveckling och standardisering av mätprocedurer och arbetsinstruktioner

Följa företagets rutiner för arbetsmiljö, säkerhet och kvalitet

Kvalifikationer och erfarenhet
Erfarenhet av mätteknik inom industri eller produktion är meriterande

Kunskap om och vana att använda mätinstrument som CMM, mätarm, skjutmått och mikrometer

Förståelse för ritningsläsning, toleranser och geometriska specifikationer

Erfarenhet av mätprogramvara eller datainsamlingssystem är meriterande

Teknisk utbildning inom mätteknik, produktion eller motsvarande arbetslivserfarenhet

Goda kunskaper i svenska i tal och skrift

Körkort klass B är meriterande

Publiceringsdatum
2026-01-14

Dina personliga egenskaper
Noggrann och kvalitetsmedveten

Analytisk med god problemlösningsförmåga

Strukturerad och ordningsam i dokumentation och arbetsutförande

Kommunikativ och samarbetsvillig i tvärfunktionella team

Flexibel och anpassningsbar vid förändrade prioriteringar

Arbetstid, placering och arbetsvillkor
Tjänsten kan vara heltid eller visstid beroende på uppdrag

Placering: Katrineholm

Arbetstider: Dagtid eller skift beroende på produktionsbehov

En trygg arbetsmiljö med fokus på säkerhet, utveckling och teamkänsla

Så ansöker du
Skicka ditt CV och ett kort personligt brev via vår rekryteringsportal. Beskriv din erfarenhet av mätteknik och varför du vill arbeta som mättekniker hos oss. Urval och intervjuer sker löpande - skicka din ansökan så snart som möjligt.
Vi tar inte emot ansökningar via mejl.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-03
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7044542-1787891".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Best Bemanning & Rekrytering i Sverige AB (org.nr 556786-7352), https://jobb.bestbemanning.nu
Drottninggatan 11 (visa karta)
641 30  KATRINEHOLM

Arbetsplats
Best Bemanning & Rekrytering AB

Jobbnummer
9682978

Prenumerera på jobb från Best Bemanning & Rekrytering I Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Best Bemanning & Rekrytering I Sverige AB: