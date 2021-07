Mättekniker - Luossavaara-Kiirunavaara AB - Byggjobb i Gällivare

Luossavaara-Kiirunavaara AB / Byggjobb / Gällivare2021-07-08LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi leder omställningen av järn- och stålindustrin och vår plan är att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till år 2045. Sedan 1890 har vi utvecklats genom unika innovationer och tekniklösningar och drivs framåt av mer än 4 500 medarbetare i 12 länder. LKAB-koncernen omsatte cirka 34 miljarder kronor år 2020.Sektionen Gruvplanering inrymmer arbetsplatserna Geologi, Gruvmätning samt Gruvplanering; totalt ca 30 medarbetare, varav 2 Gruppchefer för Geologi och Gruvmätning som i samklang ansvarar för gruvans fortlöpande brytningsplaner. Vi skapar, utvecklar och arbetar för att säkra vår Mineralreserv som är grunden för en stark Life of Mine Plan i Malmberget. På Gruvplaneringen är du en viktig del av gruvans kontinuerliga utveckling och omges av kompetenta och nytänkande kollegor som gemensamt skapar förutsättningar för en resurseffektiv och hållbar gruvbrytning.Är du en mättekniker med stor ansvarskänsla som vill vara med och utveckla vår arbetsplats? Då kan detta vara tjänsten för dig!Gruvplaneringen på LKAB i Malmberget söker nu en Mättekniker. Du kommer ingå i en grupp med positiva och engagerade medarbetare. Arbetsuppgifterna varierar med fokus på produktionen under jord. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bland annat vara att sätta ut för all slags borrning samt inmätning av bruksnätet och olika borrhål. Du kommer även ha möjlighet att fördjupa dig inom något område som är kopplat till vår verksamhet som du har kompetens och intresse för. Arbetet bedrivs i enlighet med LKAB:s värderingar Engagemang, Nytänkande och Ansvar.Vi arbetar ständigt med förbättringar i vår verksamhet och vi välkomnar sökande som kan tillföra nya perspektiv och bidra till att driva utvecklingen av våra arbetssätt och metoder.Vi söker dig som har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team. Du bör vara noggrann, kvalitetsmedveten och serviceinriktad mot våra kunder. Vi ser gärna att du tar egna initiativ och är en positiv problemlösare. Om du har en eftergymnasial utbildning inom mätteknik, eller om du har erhållit mättekniska kunskaper på annat sätt eller har ett stort intresse för mätning så kan du vara den vi söker. Erfarenhet av mätinstrument och relevant programvara inom mätområdet, arbete inom gruva samt arbete som mättekniker är meriterande.B-körkort erfordras för tjänsten. Arbetstid: SkiftVår unika värld kräver medarbetare med unika kunskaper. Oavsett roll så hjälps vi åt och stöttar varandra - över avdelningar och gränser - genom hela företaget. För oss är det viktigt att du vill vara med och bidra till den varma och inkluderande kultur som bygger våra framgångar. Vi drivs alla av ett starkt engagemang och vill skapa värde för våra kunder. Vi gillar utmaningar och välkomnar nya idéer. Vi bygger förtroende genom att ta ansvar och hos oss går säkerheten alltid först. Därför är våra värderingar Engagerad, Nytänkande och Ansvar som tillsammans blir ENA.Förutom att du blir en del av vår breda verksamhet med mycket lärande i vardagen och många utvecklingsmöjligheter - erbjuder vi alla medarbetare ett attraktivt utbud av förmåner.Välkommen med din ansökan innehållande CV och personligt brev senast 31 augusti 2021. Vi ser fram emot att höra från dig!Inför rekryteringsarbetet har LKAB tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder all kontakt från mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.2021-07-08Sista dag att ansöka är 2021-08-31Luossavaara-Kiirunavaara ABVitåfors Industriområde98341 Koskullskulle5853370