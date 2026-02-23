Mätningsingenjör
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är dedikerade experter inom industri, energi och infrastruktur och skapar värde för kommande generationer. AFRY har nordiska rötter med global räckvidd. Våra gemensamma principer - Result driven, Client centric, Empowering och Accountable - vägleder oss i hur vi arbetar, utvecklas och lyckas tillsammans. Var med och accelerera övergången till ett hållbart samhälle. Publiceringsdatum2026-02-23Beskrivning av jobbet
Nu söker vi en erfaren mätningsingenjör.
Hos oss blir du en del av ett starkt team som jobbar brett inom samhällsutveckling över hela landet. Vi arbetar för att skapa attraktiva och hållbara städer och samhällen. Våra uppdragsgivare återfinns hos kommuner, regioner och statliga myndigheter såväl som privata aktörer.
Du kommer att driva uppdrag tillsammans med dina kollegor främst inom väg- och järnvägsuppdrag. Uppdragen kan variera i omfattning och vara i de tidiga skedena inom planläggningsprocessen liksom i de senare skedena såsom bygghandlingar till färdig anläggning.
Som teknikansvarig får du en central roll i projekten. Du ansvarar för budget, tidplan, kvalitet och den tekniska utformningen inom din disciplin - från planering till genomförande. Gemensamt för samtliga typer av uppdrag är att du leder och planerar teknikområdet inklusive arbete i fält. Du stöttar andra konsulter och underkonsulter samt säkerställer att våra leveranser uppfyller kundens krav och tekniska standarder.
I din roll samarbetar du nära kunden, andra teknikområden och olika intressenter för att skapa integrerade och hållbara lösningar som möter projektens behov.Kvalifikationer
Vi söker dig med eftergymnasial utbildning inom relevant område, eller motsvarande relevant arbetslivserfarenhet.
Vi ser att du har minst fem års erfarenhet av mätningsteknik och minst några års erfarenhet i rollen som teknikansvarig inom infrastruktur och anläggningsprojekt.
Goda kunskaper i mätningsteknikens grunder som detaljmätning och stomnät från olika miljöer är en förutsättning. Resor ingår som en naturlig del av tjänsten, och du förväntas resa regelbundet i arbetet.
Du besitter god kompetens inom projektekonomisk uppföljning, arbetar affärsmässigt och har erfarenhet av budgethantering samt ekonomisk styrning av projekt. Vi ser också att du har god kännedom om de lagar, standarder och tekniska riktlinjer som styr branschen, och att du kan säkerställa att våra projekt följer gällande regelverk och håller hög teknisk kvalitet.
För att lyckas i rollen behöver du ha goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift, då du kommer att samarbeta med både nationella och internationella aktörer.
Eftersom vi arbetar löpande med internationella partners är det meriterande om du har erfarenhet av att leda medarbetare i andra länder.
Trafikverksbehörighet för mätning I och II är meriterande.
På AFRY ser vi oss som modiga och hängivna lagspelare, något som vi hoppas att du känner igen dig i.
Som person är du affärsmässig, noggrann och kommunikativ, med en god förmåga att leda ditt team mot uppsatta mål. Du trivs i en miljö som präglas av lärande och personlig utveckling, där du delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter.
Ytterligare information
Vi ser fram emot din ansökan!
Sista ansökningsdatum: 26-03-31
Kontaktperson:
Emma Eckerwall, Rekryterande chef, Tel. 0724526054emma.eckerwall@afry.com
Vi rekryterar löpande, så välkommen med din ansökan redan idag då tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
