Matjätten-Frukt & Grönt Ansvarig
Bagdad Kött AB / Chefsjobb / Malmö
2025-12-11
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Matjätten öppnar snart sin första butik i Malmö och söker en erfaren Frukt & Grönt-ansvarig som vill skapa en inspirerande och säsongsstyrd avdelning. Du ansvarar för beställningar, kvalitet, svinn och presentation och arbetar aktivt i den dagliga driften.
Rollen sker i nära samarbete med och under ledning av färskvaruchefen, som ger stöd i planering, rutiner och avdelningens utveckling. Vårt koncept är internationellt, modernt och fullt av smak och vi söker dig som vill bygga upp Frukt & Grönt från dag ett.
Tjänsten
Anställningsform: Heltid, tillsvidare (provanställning tillämpas)
Start: Rekrytering pågår inför butikens öppning nästa år. Tjänster tillsätts löpande, med start tidigast i början av 2026.
Arbetstider: Dag-, kvälls- och helgarbete förekommer
Placering: Malmö
Kontakt: jobb@matjatten.se
Krav
• Goda kunskaper i svenska
• Erfarenhet inom frukt & grönt
• Erfarenhet av beställningar, kampanjer, svinnkontroll och säsongsplanering
Dina uppgifter
Du ansvarar för sortiment, påfyllning, beställning, skyltning och presentation av frukt och grönt i nära samarbete med färskansvarig som närmaste chef.
Vara delaktig i alla förekommande arbetsuppgifter i butiken
Om dig
Du är strukturerad, ansvarstagande, har ett starkt öga för detaljer och trivs i en roll där du får påverka, skapa och samarbeta.
Skicka din ansökan via e-post senast 2025-12-30.
E-post: matjatten@jobb.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Frukt & Grönt Ansvarig".
Detta är ett heltidsjobb.
Bagdad Kött AB (org.nr 559060-3972)
Matjätten
9639851