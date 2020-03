Matintresserade serviceproffs till Vildmarkshotellet! - Kolmårdens Djurpark AB - Servitörsjobb i Norrköping

Kolmårdens Djurpark AB / Servitörsjobb / Norrköping2020-03-10Vildmarkshotellet ligger mitt i natursköna Kolmården, alldeles intill djurparken med magisk utsikt över vattnet. Under 2019 renoverades hotellet och ur dammet formades det bland annat helt nya restaurang- och barmiljöer- allt för att förhöja våra gästers upplevelser ytterligare. Vi tror på att mat skall beröra och inte minst integrera. Därför ser vi inte enbart att våra gäster skall erhålla en vällagad måltid utan en hel och fantastisk matupplevelse.När man besöker oss som gäst ska man inte bara få riktigt bra service- det ska vara världsklass, varje gång. Vi söker nu Dig som har ett genuint intresse för mat och dryck och som alltid vill överträffa våra gästers förväntningar!Du som söker har ett gott öga för detaljer, är effektiv i ditt sätt att arbeta och har verkligen gästen i fokus i alla lägen. För att vi ska kunna leverera service i världsklass till alla våra gäster är vårt team både i och utanför köket starkt präglat av samarbete, glädje & kommunikation- för oss är det väldigt viktigt att vi tillsammans har kul på jobbet! Därför söker vi dig som gillar att arbeta i lag, är initiativtagande, lösningsfokuserad och delar vårt synsätt " Är det kul gör vi det bra!". Du är helt enkelt en stark lagspelare som alltid stöttar dina kollegor och hugger i där det bäst behövs.Inför säsongen 2020 söker vi olika roller som vill vara med och bidra till våra gäster matupplevelser på olika sätt. Kanske är du vår nästa kreativa kock, en lösningsfokuserad servis eller en glädjespridande diskare? För att läsa mer om våra olika spännande & utmanande roller och vem det är vi söker, gå in på www.magisksommar.se och skicka gärna din ansökan redan idag!Nyttig information om tjänsternaSamtliga tjänster är säsongsanställningar och sträcker sig mellan april till oktober med varierande sysselsättningsgrad där arbetet är förlagt både dagtid, kvällar samt helger. En del tjänster sträcker sig under hela arbetsperioden medan andra tjänster löper under högsäsong, dvs. juni-augusti. Lön tillämpas enligt kollektivavtal. Arbetstiderna under säsong innefattar varierande arbetspass med både dagspass och pass under kvällstid och vi ser gärna därför att du som söker har B-körkort och tillgång till bil så du lätt kan ta dig till och från jobbet även under obekväma arbetstider såsom sena kvällar/tidiga mornar.Varför ska du söka till just oss?Service i världsklass varje gång är en utmaning. Det kan vara stressigt, tufft och tålamodsprövande, det vet vi. Men vi vet också att när vi förstår att vi kan skapa magi i människors vardag och samtidigt få vänner för livet- då är det världens roligaste jobb! Är du redo att anta denna utmaning så kommer du få en helt oförglömlig sommar, det kan vi lova.Vi tror stenhårt på att om vi har roligt på jobbet kommer det att synas i allt vi gör- därför har vi under säsong fokus på personalaktiviteter som exempelvis fotbollsturneringar, kick off, våra gedigna serviceutbildningar och mycket annat kul!Sista ansökningsdag är 17 mars men urval sker löpande så skicka gärna din ansökan redan idag! Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida, www.magisksommar.se, ej via e-post.Varmt välkommen med din ansökan!Om destination KolmårdenKolmården är Nordens största djurpark och ett av Sveriges populäraste resmål. Här ingår även Vildmarkshotellet som under 2019 renoverades för att kunna erbjuda våra gäster en ännu mer magisk vistelse hos oss framöver. Kolmården har ett 80-tal olika djurarter och driver en rad olika forsknings- och bevarandeprojekt. Djurparken fungerar som utbildningsresurs för Sveriges skolor och är medlem i Svenska Djurparksföreningen och internationella branschorganisationerna EAZA och WAZA. Varje år anställer parken ca 800 personer under säsong och besöks av ca 600 000 gäster.Kolmården är en del av Parks and Resorts, Nordens ledande aktör inom upplevelseindustrin. I koncernen ingår även några av Sveriges mest populära resmål; Gröna Lund, Skara Sommarland och Furuvik. Parks and Resorts är ett familjeföretag som investerar allt överskott i verksamhetens fortsatta utveckling.Varaktighet, arbetstidDeltid/ Ej specificerat2020-03-10Enligt avtalSista dag att ansöka är 2020-03-17Kolmårdens Djurpark AB5141367