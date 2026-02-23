Matintresserad demopersonal
Instore Business Sweden AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-02-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Instore Business Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Järfälla
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
Din roll som
Som inspiratör vid butiksevent möter du konsumenter direkt i butik, lagar mat, bjuder på smakprover och guidar konsumenter våra kunders produkter. Du hjälper till med med tips, idéer och produktkunskap - alltid med råvaran och matglädjen i fokus.
Du får arbeta med både stora och små kvalitetsvarumärken och får ofta chans att få vara kreativ i framtagningen i det vi bjuder på.Publiceringsdatum2026-02-23Bakgrund
Tidigare erfarenhet av event eller matlagning är meriterande men heller inget krav - viktigast är ditt engagemang och din passion för mat och dryck.
Personaliga egenskaper som vi värderar till detta uppdrag är om du:
Älskar matlagning och att inspirera andra
Är social, positiv och trygg i mötet med människor
Är en problemlösare och trivs med att arbeta självständigt
Har körkort och det är extra meriterande om du har tillgång till egen bil den aktuella arbetsdagen
Vi erbjuder
Ett roligt, socialt och kreativt uppdrag
Uppdrag i Stockholm
Samarbete med både stora och små kvalitetsvarumärken
Timanställning vid behov
Möjlighet att fakturera som underkonsult
Ansökan och kontaktperson
Vid frågor, maila till martin.olofsson@instorebusiness.se
eller ring 0735953212.
Notera att vi endast behandlar ansökningar via denna annons och inte via mail eller post. Ersättning
timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Instore Business Sweden AB
(org.nr 556728-5407), https://www.instorebusiness.com/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Instore Business AB Kontakt
Sälj-& projektledare
Martin Olofsson martin.olofsson@instorebusiness.se 0735953212 Jobbnummer
9758829