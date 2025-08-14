Matinspiratör

Brand Impact Sweden AB / Säljarjobb / Trelleborg
2025-08-14


Visa alla säljarjobb i Trelleborg, Vellinge, Svedala, Skurup, Malmö eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Brand Impact Sweden AB i Trelleborg, Svedala, Skurup, Malmö, Lund eller i hela Sverige

Publiceringsdatum
2025-08-14

Om företaget
Brand Impact har sedan 1988 hjälpt varumärken inom detalj-och dagligvaru-handeln med att demonstrera olika livsmedel.
Just nu söker vi dig som vill jobba i olika livsmedelsbutiker som Matinspiratör.
Det här jobbet passar dig som vill ha ett socialt jobb och även har ett stort matintresse då du kommer få tillreda och demonstrera olika produkter vid varje tillfälle.
Det kan t.ex vara juice, kex, godis, ost, färdigrätter eller ett enkelt recept som ska tillagas. Jobbet handlar om att marknadsföra våra kunders olika produkter.
Syftet med en produktdemonstration är främst tre delar:
Öka försäljningen
Informera butikskunder om produkten och dess egenskaper
Öka konsumentens varumärkeskännedom

Vi söker dig som
Är över 18 år
Kommunicerar väl på svenska
Är en glädjespridare
Har ett intresse för mat & dryck
Är serviceminded
Kan jobba vid behov framför allt på Fredagar mellan kl 11-19

Varför ska du jobba med oss?
Förutom ett roligt extrajobb så erbjuder vi dig en bra lön & ett kunnigt supportteam som alltid finns till din hjälp. Har du egen bil betalar vi ut milersättning.
I vår grundutbildning ingår bl.a fördjupade kunskaper inom livsmedelshygien, marknadsföring och försäljning.
För oss är din personlighet och passion viktigare än utbildning Vi ser fram emot din ansökan!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-24
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Brand Impact Sweden AB (org.nr 556764-9669), http://www.brandimpact.se/

Arbetsplats
Brand Impact

Jobbnummer
9459179

Prenumerera på jobb från Brand Impact Sweden AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Brand Impact Sweden AB: