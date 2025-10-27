Mätingenjör till Västlänken
Vi söker Mätingenjör till Trafikverket i Göteborg.
Detta är ett flerårigt konsultuppdrag.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Rollen som mätingenjör innebär att stödja projektledningen inom projekt BEST och övriga projekt inom avdelning Västlänken med produktionstekniska frågor gällande mätning och mängdreglering. Mätingenjören ansvarar för att skapa förutsättningar för en effektiv och säker byggnation genom att leda och samordna arbetet kring uppföljning av projektplan avseende tid, kostnad och innehåll. Arbetet sker enligt Trafikverkets rutiner, i nära samråd med projektledare och produktionsledare, och inkluderar även kunskapsöverföring till Trafikverkets anställda.Publiceringsdatum2025-10-27Dina arbetsuppgifter
Säkerställa att entreprenaden utförs enligt föreliggande kontraktshandlingar
Analysera, definiera och bevaka mätfrågor med avseende på mängder och byggplatstoleranser
Medverka vid kontrollmätningar och delta vid massberäkningar
Granskning av inmätning, utsättning, handlingar och redovisningar så att mätningsföreskrifter följs och uppfylls
Granskning av stomnätsredovisningar
Utföra stickprovskontroller på redovisningar i syfte att verifiera att lämnad information kopplad till mätningstekniska frågor är korrekt
Genomföra löpande kvalitetskontroll, stickprovskontroller enligt kontrollplan
Granska entreprenörens underlag till relationshandling resp. relationhandlingar, medverka vid upprättande av förvaltningshandling.
Krav (OBS, obligatoriska)
Flytande svenska i tal och skrift.
God kännedom om entreprenadjuridik såsom AB, ABT, ABK samt branschnormer såsom AMA och MER.
Högskoleutbildning inom geodetisk mätningsteknik eller motsvarande kompetens förvärvad genom erfarenhet
Minst 5 års erfarenhet av uppdrag som mätingenjör i järnvägsentreprenader där järnvägsarbeten, t.ex. spårarbete, ingått inom geodetisk mätning och reglering av entreprenadarbeten. Erfarenheten får ej vara äldre än 8 år.
Inneha behörighetsintyg för mätningstekniska arbeten i Trafikverket, nivå 1.
Meriterande
Bra samarbetsförmåga.
Hög kompetens inom mätteknik i spårområde. Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
