Materielredogörare
2025-12-18
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
Vill du vara en del av något större och bidra till försvaret av Sverige? Skånska gruppen (SSK) vid Södra Militärregionen (MR S) söker en materielredogörare till en civil befattning med placering i Rinkaby. Befattningen förutsätter ett stort ansvarstagande och hög integritet i samklang med Försvarsmaktens värdegrund.
Om enheten
Södra Militärregionen är en av fyra militärregioner i Sverige, vilka representerar en permanent militärgeografisk indelning av Sveriges territorium. Militärregionen ansvarar för territoriell ledning & samordning av operationer, totalförsvarsplanering, försvarsplanering, underrättelse- och säkerhetstjänst samt stöd till samhället. Ansvaret omfattar även produktions- och insatsledning av MR S fem Militärregiongrupper med tillhörande elva hemvärnsbataljoner.
Skånska Gruppen är en militärregiongrupp (MR-grupp), ett krigsförband och en del av Södra Militärregionens ledningsförmåga. Förbandet är placerat på flertalet platser i Skåne och dess främsta uppgift är att utbilda, utveckla och leda Hemvärnets fyra bataljoner (46. - 49.) i Skåne. Hemvärnet har till uppgift att verka över hela konfliktskalan - från stöd till samhället vid svåra påfrestningar i fred till väpnad strid i krig. Hemvärnet är en del av Försvarsmaktens insatsorganisation och utgör nästan hälften av Försvarsmaktens personal. Hemvärnsförbanden är krigsförband med huvuduppgifterna skydda, bevaka, ytövervaka samt stödja samhället vid kris. På detta sätt bildar hemvärnsförbanden en nationell, territoriell basplatta för försvaret och skyddet av Sverige.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Administrera materiel och fordon i system PRIO och LIFT.
• Deltaga / ansvara vid materielinventeringar.
• Deltaga vid hemvärnsövningar.
• Hantera beställningar inom logistik.
• Genomföra transporter av fordon och materiel.
• Beställning av reservdelar till förband.
• Godshantering vid lokalt lager.
• Administrerar felrapporter och servicemeddelande.
• Inköp av materiel och tjänster.
Kvalifikationer
• Gymnasieexamen
• Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
• Goda kunskaper i IT-system såsom Microsoft Office.
Dina personliga egenskaper
Du har god förmåga att arbeta självständigt med mandat, är noggrann och har god förmåga att arbeta med flera projekt parallellt. Du har hög social kompetens och delar Försvarsmaktens värdegrund. Du är såväl serviceinriktad som resultatinriktad och har en mycket god samarbetsförmåga. Vi förväntar oss att du har en hög personlig integritet och förmåga att skapa och bibehålla förtroende. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Erfarenhet av logistik och materialadministration inom Försvarsmakten.
• Erfarenhet av och kunskap om stödsystem PRIO och LIFT
• Förarbevis (Försvarsmakten), lätta och eller tunga hjulfordon/ bandfordon.
• Kunskap och förståelse för Hemvärnssystemet.
• Kännedom om materiel som används inom Hemvärnet/Försvarsmakten.
• Erfarenhet från Försvarsmakten i form av värnplikt eller hemvärn.
• Vana att hantera sekretessklassad information.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid. Tjänsten innebär helg- och kvällsarbete.
Arbetsort: Rinkaby
Tillträdesdatum: Enl överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning med löneintervall 31 000 - 38 000 kr/mån beroende på utbildning, kompetens och erfarenhet.
Upplysningar om befattningen
Christian Rix
Fackliga företrädare
Krister Forsberg (OF)
Senadin Sela (OFRS)
Sven-Erik Borg (SEKO)
Maria Iglesias (SACO)
Samtliga nås via växeln 010-826 80 00
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-16. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Södra Militärregionen (MR S) är ett krigsförband och en Organisationsenhet där Chef och Stab är lokaliserad till Revingehed. Organisationen består av Chef med stab, fem militärregiongrupper för utbildning och stöd av hemvärn samt ca 7000 hemvärnssoldater organiserade i elva bataljoner och ett antal fristående enheter. C MR S med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgift inom regionen.
Södra Militärregionens organisation och verksamhetsområde omfattar länen Östergötland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Blekinge och Skåne. Läs mer om Södra militärregionen här.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
