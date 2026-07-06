Materielområdesansvarig - underrättelse och säkerhetssystem
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2026-07-06
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Försvarsmakten finns för att skydda Sverige. Vårt uppdrag kräver en stor bredd i verksamheten. Som anställd hos oss blir du en viktig del av Sveriges försvar. Tänk om du kunde gå till jobbet och bidra till en säkrare framtid?
Vi växer och söker nu en materielområdesansvarig för att stärka upp vårt team! Är du en av de vi söker?!
FMTIS Teknik- och vidmakthållandekontor Ledningssystem (TVK Ledsyst). TVK Ledsyst huvudsakliga uppgift är anskaffning, konfigurationsledning och förvaltning av Försvarsmaktens lednings- och informationssystem under hela livscykeln, från utveckling till avveckling, under såväl krig som kris och fred. På TVK Ledsyst arbetar idag cirka 190 personer på sju avdelningar. Försvarsmakten och enheten är under stark tillväxt, vilket leder till att vi ställs inför nya utmaningar och uppdrag.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen som materielområdesansvarig ingår du i en sektion inom avdelningen för Säkra System, som behöver växa och utvecklas i takt med Försvarsmaktens ökade behov.
I rollen som materielområdesansvarig kommer du ha ett delegerat ansvar inom ramen för materielområde underrättelse och säkerhetssystem. Du förväntas att, i nära samverkan med förbanden, materielsystemledare och tekniksystemledare driva materiel- och samordningsprocesser avseende Försvarsmaktens materielförsörjning inom tilldelat ansvarsområde.
Ledning, planering och utveckling av materielområdet inom Försvarsmakten
Budgetering och uppföljning för hela materielområdet
Uppföljning av samtliga faser i materielsystemens systemlivscykel
Samverkan med andra materielområden
Arbete i nationella såväl som internationella samarbetsforum, t.ex. mot andra myndigheter kan förekomma
Framtagande av för området styrande dokument inklusive målsättningsdokumentation
Införande av nya system inom Försvarsmakten
Arbetsuppgifterna innebär att du behöver ha teknisk förståelse, mycket god administrativ förmåga samt en förmåga att överblicka systemens hela livscykel. Du rapporterar till sektionschef.
KRAVPubliceringsdatum2026-07-06Kvalifikationer
Akademisk examen inom teknik/it/systemvetenskap eller annat relevant område. Alternativt annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Erfarenhet av att ha arbetat i ledande positioner, t.ex. projektledning, linjechef, processledare eller som befäl
Erfarenhet av försvarsindustrin, Försvarsmakten, FMV eller annan statlig myndighet
God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelskaDina personliga egenskaper
Du är en person som tar ansvar och är pådrivande i dina arbetsuppgifter. Du kan arbeta strukturerat och självständigt och räds inte att fatta beslut när så krävs. Du är stresstålig och har förmåga att prioritera samt har god analytisk förmåga. Det är viktigt att du kan samarbeta med andra, är social och prestigelös. Detta är egenskaper som krävs då arbetet sker i nära samverkan med andra organisationsenheter och myndigheter. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
Erfarenhet av operativt arbete inom Försvarsmakten
Erfarenhet av internationella samarbeten
Erfarenhet av underrättelse- och säkerhetssystem
Erfarenhet och kunskap om IT-säkerhet och informationssäkerhet
Certifieringar inom IT- och informationssäkerhet
Erfarenhet av budgetering och ekonomisk uppföljning
Erfarenhet från integrerade affärssystem – gärna SAP
ILS (Integrated logistic system)
Metodkompetens och erfarenhet av ett processorienterat arbetssätt (ITIL, SAFe)Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Stockholm. Resor i tjänsten förekommer.
Civil befattning
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
För upplysningar om befattningen kontakta
Sektionschef Andreas Julin
Information om rekryteringsprocessen
Personaladministratör Mia Penttinen
Fackliga företrädare
Saco-S – Agnetha Landquist
SEKO – Matz Felix
OFR/S – Martin Sparr
OFR/O – Heikki Videll
Samtliga nås via växeln 010-825 10 00Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-30. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet: Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om. Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften – i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
749 81 ENKÖPING Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9994028