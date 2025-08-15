Materialplanerae, Coherent
Addilon Professionals AB / Logistikjobb / Järfälla Visa alla logistikjobb i Järfälla
2025-08-15
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Addilon Professionals AB i Järfälla
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Sundbyberg
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Är du redo att ta ditt nästa kliv i din karriär? Då kanske denna tjänst som är en rekrytering är något för dig!Som Materialplanerare hos oss får du en central roll i att säkerställa att rätt material finns på rätt plats vid rätt tidpunkt. Du arbetar tätt ihop med kollegor inom produktion, inköp, logistik och kvalitet för att hålla flödena smidiga och effektiva. Rollen passar dig som trivs i en dynamisk miljö där både planering och problemlösning är viktiga delar av vardagen, och där du får möjlighet att bidra med förbättringar som gör skillnad för hela verksamheten.Publiceringsdatum2025-08-15Dina arbetsuppgifter
Du ansvarar för att planera och koordinera materialbehov på både kort och lång sikt, med fokus på att optimera lager och transportkostnader. I rollen ingår att följa upp leveranser, hantera leveransrisker och samarbeta med både interna avdelningar och leverantörer för att säkerställa att produktionen får rätt resurser i rätt tid. Du kommer även att vara delaktig i utvecklingen av processer och system kopplade till materialplanering och lagerstyrning.
Dina huvudsakliga ansvarsområden är:
• Planera materialbehov och schemalägga leveranser i linje med produktionsplanen.
• Följa upp order, leveranser och lagerstatus.
• Identifiera och lösa leveransproblem i samarbete med leverantörer och interna funktioner.
• Driva förbättringsprojekt inom materialflöden och lageroptimering.
• Delta i lagrets arbete vid behov, inklusive hantering av känsliga komponenter och kemikalier.Kvalifikationer
Vi söker dig som har/är:
• 2-5 års erfarenhet inom materialplanering i tillverkande industi.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
• Meriterande med högskoleutbildning inom logistik, supply chain eller liknande, samt erfarenhet av MRP-system.
Personlighet
För att lyckas i rollen ser vi att du är:
• Strukturerad och proaktiv i din planering.
• Kommunikativ och samarbetsinriktad med förmåga att bygga goda relationer.
• Lösningsorienterad och trygg i att ta initiativ.
• Noggrann och kvalitetsmedveten.
Erbjudande
Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats med förmåner som gör skillnad:
• Bonusprogram baserat på företagets resultat, där ditt engagemang belönas
• Kompetensutveckling med fokus på din personliga och professionella utveckling.
• Generöst friskvårdsbidrag för att främja en hälsosam livsstil.
• Sjukvårdsförsäkring som ger trygghet om något skulle hända.
• Kollektivavtal som garanterar dig schyssta och rättvisa villkor.
Om Coherent
Coherent är ett globalt högteknologiföretag med verksamhet i över 30 länder. Vi utvecklar och tillverkar banbrytande och högkvalitativa produkter inom optoelektronik, som används i en rad olika applikationer, bland annat inom telekom, biomedicin och industriell tillverkning. Coherent har en stark finansiell ställning och en kultur av integritet, där vi strävar efter att alltid vara ärliga och pålitliga i vårt arbete. Vi värdesätter samarbete och tror på att vi kan uppnå bättre resultat genom att arbeta tillsammans. Vi tar ansvar för våra handlingar och strävar efter att alltid göra vårt bästa. Vi visar respekt för alla våra medarbetare, oavsett roll eller bakgrund. Vi har en entusiastisk anda och tror på att vårt arbete gör en positiv skillnad i världen.
Vi är stolta över att vara ett företag som lever efter våra värderingar och som strävar efter att skapa en meningsfull och givande arbetsplats för våra medarbetare. Läs mer om oss på www.coherent.com
Välkommen till Coherent!Så ansöker du
Vi samarbetar med Addilon i denna rekrytering. Din ansökan (CV och personligt brev) skickar du in snarast via länken nedan. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden gått ut. Bakgrundskontroll kommer att genomföras på slutkandidat. Frågor om tjänsten besvaras vardagar 9.00-10.00, 010 207 43 20.
Om Addilon
Rekrytering och uthyrning av rätt chefer och specialister inom främst teknik, försäljning, inköp och logistik i Stockholm, Göteborg, Mälardalen, Helsingfors, Köpenhamn, Oslo och Chicago.
Följ oss gärna:
LinkedIn | Facebook | Instagram
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med försäljare av ytterligare jobbannonser, kandidater etc. Ersättning
Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Addilon Professionals AB
(org.nr 559265-3603), http://www.addilon.se Jobbnummer
9460966