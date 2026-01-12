Materialområdesansvarig för förnödenhetsavveckling
Vill du arbeta med hela materielens livscykel och bidra till att Försvarsmaktens förnödenheter avvecklas på ett planerat, kostandseffektivt och verksamhetsanpassat sätt? Som materialområdesansvarig för förnödenhetsavveckling får du ett kvalificerat uppdrag där analys, samordning och utveckling står i centrum. Rollen innebär ett nära samarbete med många aktörer och ett ansvar som spänner över både grund- och krigsorganisation.
Om enheten:
Stödavdelningen (STÖD) tillhör staben på FMLOG i Stockholm. STÖD består i dagsläget av fem sektioner: Säkerhet- & underrättelse-, Infrastruktur-, Logistik- & Materielsektionen. Dessa sektioner ansvarar för att leda och följa upp förbandets tekniska tjänst, materiel- och förnödenhetsfrågor, ledningssystemfrågor, infrastruktur, verksamhetssäkerhet samt miljö- och kvalitetsfrågor. Materielområdesansvarig för förnödenhetsavveckling ingår i Materielsektionen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
I rollen som materielområdesansvarig (MOA) ansvarar du för att fånga verksamhetens behov av förnödenhetsavveckling och att styra, samordna och följa upp genomförandet inom Försvarsmaktens materielområden. Arbetet sker i nära samverkan med andra försvarsgrenar och Försvarets materielverk (FMV), där du även är uppdragsgivare gentemot Försvarsmaktens Teknik- och vidmakthållandekontor Logistik (TVKLOG) avseende avveckling.
Du deltar i arbetet med vidmakthållandet av materielsystem tillsammans med berörda aktörer inom Försvarsmakten och bevakar kravställningsarbetet vid framtagning av ny materiel. I detta ingår att säkerställa att materielen kan avvecklas på avsett sätt när förnödenheten når sitt slutskede samt att området håller sig inom tilldelad budget. Rollen omfattar även arbete med att integrera Försvarsmakten i NATO ur ett förnödenhetsavvecklingsperspektiv.
Återkommande arbetsuppgifter omfattar bland annat att du:
• Analyserar underlag i Materielproduktionsplanen för försvarsgrenarna,
• Följer upp budget mot TVKLOG,
• Tar fram underlag till materielproduktionsdialoger, offerter och säkerhetsskyddsanalyser,
• Initierar och följer upp uppdrag genom månadsrapportering,
• Utvecklar rutiner för förnödenhetsavveckling tillsammans med TVKLOG,
• Samverkar kring Förrådsresursplan och Avvecklingsflöde,
• Understödjer Logistikområdets MOA i rollen som delprocessledare för avveckling,
• Genomför utbildningsinsatser inom förnödenhetsavveckling på cental nivå.
Du stödjer Försvarsmaktens processledare för förnödenhetsavveckling i dennes uppgifter och kan vid behov företräda funktionen i utvecklingsarbeten. Vi söker dig som är intresserad av att arbeta med både utveckling och förvaltning av de system och den utrustning som krävs för Försvarsmaktens verksamhet, inom såväl grund- som krigsorganisationen.
• God förståelse för materielens livscykel
• God förståelse för Försvarsmaktens tekniska tjänst
• Insikt i designledning av materiel
• Förmåga att planera, samordna och följa upp projekt
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska & engelska
• B-körkort
Meriterande:
• Systems engineering ISO 15288
• Supply chain management
• Statlig ekonomi och förvaltning
• Akademisk utbildning inom teknik, alternativt annan likvärdig utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som relevant
• Svensk värnplikt eller arbetat som civil i Försvarsmakten eller Försvarets materielverk i mer än 5 år
• Arbetat med Försvarsmaktens materiel och redovisningssystem i mer än 5 årDina personliga egenskaper
För att lyckas och trivas behöver du vara både strukturerad och noggrann med förmåga att bygga goda tvärfunktionella relationer. God organisationsförmåga med förmåga att leda och samordna är också egenskaper som kommer att underlätta ditt arbete. Ibland kan du behöva snabbt byta fokus för att kunna lösa uppkomna uppgifter. Du behöver därför vara flexibel och lyhörd för de behov som framställs, men samtidigt tydlig i din vilja och i dina beslut.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Det är naturligt för dig att följa Försvarsmaktens värdegrund (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
• Anställningsform: Tillsvidareanställning civil heltidsanställning. Försvarsmakten tillämpar 6 månaders provanställning.
• Arbetsort: Stockholm/Enköping, men tjänsten kommer att innebära tjänsteresor utanför inom och utanför Sverige.
• Tillträde: Snarast enligt överenskommelse.
Frågor rörande:
• Rekryteringsprocessen: HR-generalist FMLOG Stab HR Sandra Rosén Larsson.
• Befattningen: Rekryterande chef Per Wendel
Fackliga företrädare:
• SACO: Madeleine Bagge
• OFR/S: Håkan Antonsson
• SEKO: Eva-Britt Steen
• OFR/O: Bengt Rainer
