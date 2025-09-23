Materialhanterare till Saab Surveillance
Skill Rekrytering & Bemanning AB / Lagerjobb / Göteborg Visa alla lagerjobb i Göteborg
2025-09-23
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skill Rekrytering & Bemanning AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet av lagerarbete och vill utvecklas i en roll som kombinerar både praktiska och administrativa uppgifter? Är du noggrann, lösningsorienterad och gillar att arbeta i en miljö där kvalitet och samarbete står i fokus? Då kan det här vara rätt möjlighet för dig! Om företaget Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 18 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld. Affärsområdet Surveillance erbjuder världsledande sensorteknik inom övervakning och beslutsstöd för att skydda mot hot. Portföljen omfattar luftburna, markbaserade och marina radarer, elektronisk krigföring, stridsledning, flygsystem och cybersäkerhet. Dina arbetsuppgifter
Som Materialhanterare blir du en viktig del av Saabs verksamhet. Du ansvarar för att ta emot, registrera och lagra inkommande material samt se till att rätt material levereras till produktionen i tid. Rollen innebär varierande arbetsuppgifter - från truckkörning och orderplock till arbete i affärssystemet IFS och dokumentation. Du får arbeta nära kollegor inom olika avdelningar och blir en nyckelperson i att hålla lagret organiserat och leveranssäkert.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Ta emot och registrera inkommande leveranser - Truckkörning och materialhantering i lagret - Säkerställa korrekt emballering och lagring - Dokumentera och rapportera mottaget gods
Tjänsten är på heltid, måndag-fredag dagtid.
Din profil
Vi söker dig med erfarenhet av material- eller lagerhantering som trivs i en varierad roll där du får använda både din praktiska och administrativa förmåga. Du är strukturerad, ansvarstagande och har en god känsla för kvalitet. Samtidigt är du en lagspelare som bidrar till en positiv arbetsmiljö, men är lika bekväm med att arbeta självständigt.
Vi söker dig som har:
• Erfarenhet av materialhantering och emballering - Truckkort A + B och vana av truckkörning - Grundläggande datavana - Goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. Ansökningsförfarande I denna rekryteringsprocess samarbetar Saab med Skill. Tjänsten är ett konsultuppdrag med målet till fortsatt anställning hos Saab. Urval sker löpande och kan därför tillsättas innan sista ansökningsdag. Sök därför redan idag!
Vid frågor gällande rekryteringsprocessen, kontakta ansvarig rekryterare Josefine Thorin på josefine.thorin@skill.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 556685-8618), https://skill.se/ Kontakt
Josefine Thorin josefine.thorin@skill.se 0721-410164 Jobbnummer
9522258