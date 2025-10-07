Materialhanterare till Arlandastad
OnePartnerGroup Stockholm Bemanning AB / Lagerjobb / Järfälla Visa alla lagerjobb i Järfälla
2025-10-07
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OnePartnerGroup Stockholm Bemanning AB i Järfälla
, Stockholm
, Sigtuna
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige
Materialhanterare sökes till Arlandastad
Vi söker en engagerad och noggrann materialhanterare till vår kund i Arlandastad. Som materialhanterare hos oss kommer du att spela en viktig roll i kundens logistikkedja.Publiceringsdatum2025-10-07Dina arbetsuppgifter
Ta emot och kontrollera inkommande leveranser
Plocka och packa ordrar för utgående leveranser
Hantera och organisera lagervaror
Utföra inventering och kvalitetskontroller
Använda vårt lagersystem för att registrera och spåra varor
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av lagerarbete eller materialhantering
Är fysiskt stark och uthållig
Har god ordningsförmåga och är noggrann
Kan arbeta självständigt och i team
Har truckkort (meriterande)
Krav för tjänsten
Goda kunskaper i svenska eller engelska, både i tal och skrift.
Godkänt utdrag ur Polisens belastningsregister.
Arbetstillstånd i Sverige.
Möjlighet att ta dig till Arlandastad tidigt på morgonen.
Meriterande
Truckkort
God förståelse för logistik
Erfarenhet av logistikbranschen
Vana vid generell lagerkontroll (till exempel justering av produkter vid felaktigt saldo)
Teknisk intresserad och ha god datorvana Om företaget
Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering och bemanning utifrån vår största drivkraft - att se dig lyckas och nå dina mål på både kort- och långsikt. Därför kan du lita på att vi gör vårt bästa för att hitta ett jobb som ska passa dig, oavsett om det gäller en tjänst som anställd hos oss eller rekrytering till någon av våra kunder.Med en lokal förankring på ett 40-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi nära dig. Utifrån ett brett kontaktnät och med en god lokalkännedom erbjuder vi ett stort utbud av lediga tjänster som kan passa dig, inom flera branscher. Välkommen till Sveriges lokalaste rekryterings- och bemanningsföretag du också.
Kontaktuppgifter och ansökan
Har du frågor kring tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta Ferhat Arslan på Ferhat.arslan@onepartnergroup.se
. Alla ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum, vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Stockholm Bemanning AB
(org.nr 556319-0478), https://www.onepartnergroup.se/ Arbetsplats
OnePartnerGroup Stockholm Bemanning Kontakt
Ferhat Arslan ferhat.arslan@onepartnergroup.se Jobbnummer
9545365