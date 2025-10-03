Materialförsörjare
Landskrona kommun / Lagerjobb / Landskrona Visa alla lagerjobb i Landskrona
2025-10-03
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Landskrona kommun i Landskrona
Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök.
I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas.
Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-10-03Arbetsuppgifter
Landskrona stad är en stor arbetsgivare och som materialförsörjare hos oss är du ansiktet ut mot stadens medborgare och ansvarar tillsammans med vår lagerpersonal för att våra kunder får levererat rätt produkter i rätt tid.
Våra materialförsörjares huvudsakliga arbetsuppgift är att sköta leveranserna hem till våra medborgare eller ut till våra interna kunders enheter. Arbetsdagen börjar på vårt centrallager i Landskrona, där du träffar arbetsledningen samt dina kollegor i en gemensam genomgång kring dagens arbetsuppgifter. Leveranserna sker ofta inne i city med bil eller el-cykel (lådcykel), men även i mindre tätbebyggda områden och kan bestå av allt från hjälpmedel (ex. rullstolar, rullatorer) till städmaterial och skyddsmaterial. Under en arbetsdag möter du som materialförsörjare många kunder i olika miljöer och ingen dag är den andra lik. Under perioder kommer det även vara aktuellt att hjälpa till inne på lagret med plock, pack eller truckkörning samt även vara behjälplig vid godsmottagning, utlastning och utleverans av möbler.
För att vara aktuell för tjänsten ska du inneha B-körkort. Du är ett trafikföredöme och har ett stort säkerhetstänk samt förstår vikten av att visa hänsyn till dina medtrafikanter. Körvana av större fordon (gärna lätt lastbil) är meriterande. Det är ett plus om du har god lokalkännedom om Landskrona med omnejd. Du behöver vara i god, fysisk form då tjänsten kan innebära tunga lyft och att gå i trappor. Du är kommunikativ och en van datoranvändare, behärskar svenska i tal och skrift och du trivs i mötet med kund. Vidare är du punktlig, ansvarstagande och självgående. Då arbetsdagarna kan se olika ut bör du dessutom vara flexibel och van vid att lösa problem. Det känns naturligt för dig att hålla en hög servicenivå. Arbetet är idag förlagt till dagtid, men kan komma att innefatta såväl kvällstid som helg längre fram.
Två av tjänsterna är tillsvidare och en avser ett vikariat fram till 2026-09-30. Ange i din ansökan om du söker vikariat eller tillsvidare.Kvalifikationer
Körkort B
Truckkort A1-4 & B1-3
ÖVRIGT
Arbetsgivarinformation: https://www.landskrona.se/jobbailandskronastad
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Landskrona stad använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. En ansökan till Landskrona stad är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp.
Om du som sökande har skyddade personuppgifter skickar du in ansökan till HR-avdelningen via post eller lämnar in den i receptionen, ställd till HR-enheten där du också anger vilket referensnummer annonsen har. I din ansökan behöver du ange hur du vill bli kontaktad av rekryterande chef. Din ansökan kommer sekretessmarkeras och bevaras i två år även om du inte blir anställd hos oss. Därefter gallras handlingarna. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://www.landskrona.se/kommun-och-politik/sa-behandlar-landskrona-stad-personuppgifter/. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C279946". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Landskrona kommun
(org.nr 212000-1140) Arbetsplats
Serviceförvaltningen Kontakt
Servicechef
Sotiris Dringopoulos sotiris.dringopoulos@landskrona.se Jobbnummer
9539950