Matematiklärare åk 4-6
2026-01-14
Vi söker nu en kvalificerad och erfaren matematiklärare, årskurs 4-6.
I arbetsbeskrivningen ingår, förutom vanliga läraruppgifter som handledning, planering, undervisning, rättning och uppföljning, att utveckla undervisningen och lärandet i matematik i en tvåspråkig miljö.
Som person är du flexibel, en engagerad lagspelare och har en positiv inställning till ditt ämne vilket leder till att du är kreativ och villig att göra det lilla extra för dina kollegor och elever. Du har verktygen för att skapa en god lärmiljö i klassrummet och ditt tydliga ledarskap och undervisningsstil är nyckeln till dina elevers framgång.
• Giltig svensk lärarlegitimation är obligatorisk.
• Utdrag från polisregistret är obligatoriskt.
Intervjuer kommer att hållas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före ansökningsdatum.
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
