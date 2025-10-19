Massör- Spa terapeut Sökes

Be Harmony / Hälsojobb / Stockholm
2025-10-19


Vi på Be Harmony söker en passionerad massör- Spa terapeut till vårt team i vår klinik i Hägersten.

Idag arbetar vi med olika moderna maskiner och erbjuder olika tjänster inom Skönhet, såsom:

Avancerad hudvård, microneedling, plasmapen,laserhårborttagning, Spa behandlingar, massage, vaxning.

Vi erbjuder en familjär arbetsmiljö och jobbar för att ge förstklassig service till våra kunder.

Vi vill gärna att du utvecklas och växer inom skönhet och hudvård hos oss.

Därför strävar vi efter att skapa en positiv och vänlig arbetsplats för alla.

Vi söker:
1 Massör

Vi söker dig som har:
Massageterapeututbildning
Professionalism
Bra kommunikationsförmåga för att effektivt engagera dig med kunder.
Förmåga att vara självgående.
Trivs med att utföra massage
Trivs med att utföra spa behandlingar
Det är viktigt att du talar bra Svenska.

Tjänsten kan vara:
Anställning / konsult / inhyrd / deltid / heltid.
Extra / Timasntällning.
Helgarbete förekommer
provision av försäljning av produkter.

Kotakt endast på email:
Skicka ditt CV med bild till: brazilianharmony@gmail.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
E-post: brazilianharmony@gmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Be Harmony

Jobbnummer
9563667

