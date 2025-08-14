Massör Extrajobb.
Helheten Massage & Friskvård AB / Hälsojobb / Luleå Visa alla hälsojobb i Luleå
2025-08-14
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Helheten Massage & Friskvård AB i Luleå
Vi söker nu dig som är utbildad massör och intresserad av att jobba extra hos oss på vår ekologiska salong i Luleå Centrum.
Tillträde omgående.
Jobbet innefattar kundmottagning (behandlingar) på vår salong på stationsgatan 42 och innebär jobb även kvällar/helg. Arbetat kan kombineras med annat jobb eller studier.
Har du erfarenhet av klassisk massage, idrottsmassage eller liknande är det meriterande.
Du behöver vara självgående och kunna ta eget ansvar. Vi ser gärna att du som ansöker har minst 1 års erfarenhet från yrket som massör samt innehar en diplomering.
Vi tar emot ansökningar löpande under 2025 via mejl. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: info@helheten.nu Arbetsgivare Helheten Massage & Friskvård AB
(org.nr 559238-4456)
Stationsgatan 42 (visa karta
)
972 32 LULEÅ Arbetsplats
Helheten Massage & Friskvård Jobbnummer
9459269