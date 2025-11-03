Massör

Kamdee, Vasana / Hälsojobb / Hudiksvall
2025-11-03


Söker massör med intresse för hälsa. Introduktion och möjlighet till anställning på salongen. Intresse för pedikyr, manikyr och massage är meriterande. Du får möjlighet att lära dig yrket av erfaren massör med koncept Kamdee Massage Academy. Även Franchising kan bli aktuellt.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: kamdeemassage@gmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Kamdee, Vasana
Hövdingegatan 13 (visa karta)
824 43  HUDIKSVALL

Arbetsplats
Kamdee Vasana

Jobbnummer
9586166

