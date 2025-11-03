Massör
2025-11-03
Söker massör med intresse för hälsa. Introduktion och möjlighet till anställning på salongen. Intresse för pedikyr, manikyr och massage är meriterande. Du får möjlighet att lära dig yrket av erfaren massör med koncept Kamdee Massage Academy. Även Franchising kan bli aktuellt.
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kamdee, Vasana
824 43 HUDIKSVALL
