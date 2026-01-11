Massageterapeut / Cupping Therapist
2026-01-11
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
Vi söker en erfaren och kunnig kvinnlig massageterapeut med kompetens inom cupping therapy till vår hälsosalong Botanikal Hälsocenter.
Arbetsplats:
Botanikal Hälsocenter
Rosengård Centrum, Malmö
Anställningsform:
Heltid - 100 %
Utföra professionell massage
Cupping therapy (torr & varm koppning)
Behandlingar för smärtlindring, avslappning och muskelåterhämtning
Kundbemötande med hög servicekänslaKvalifikationer
Dokumenterad kunskap och erfarenhet inom massage
Erfarenhet av cupping therapy är ett krav
Kunskap inom hijama / traditionell koppning är meriterande
Noggrann, professionell och ansvarsfull
God samarbetsförmåga och ett trevligt bemötande
Vi erbjuder:
Arbete i en etablerad och växande hälsosalong
Trygg heltidsanställning (100 %)
Professionell och lugn arbetsmiljö
Möjlighet till långsiktigt samarbete
Ansökan:
Skicka ditt CV och en kort presentation.
Kontakt:
0737555144
vital.drops.natural@gmail.com
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
Botanikal Hälsocenter
Alderfelts Väg 4F
Malmö, Rosengård köpcentrum
Zahra Hossaini
vital.drops.natutal@gmail.com
0737555144
