Massageterapeut / Cupping Therapist

Hossaini, Hassan / Hälsojobb / Malmö
2026-01-11


Vi söker en erfaren och kunnig kvinnlig massageterapeut med kompetens inom cupping therapy till vår hälsosalong Botanikal Hälsocenter.
Arbetsplats:
Botanikal Hälsocenter
Rosengård Centrum, Malmö
Anställningsform:
Heltid - 100 %

Publiceringsdatum
2026-01-11

Dina arbetsuppgifter
Utföra professionell massage
Cupping therapy (torr & varm koppning)
Behandlingar för smärtlindring, avslappning och muskelåterhämtning
Kundbemötande med hög servicekänsla

Kvalifikationer
Dokumenterad kunskap och erfarenhet inom massage
Erfarenhet av cupping therapy är ett krav
Kunskap inom hijama / traditionell koppning är meriterande
Noggrann, professionell och ansvarsfull
God samarbetsförmåga och ett trevligt bemötande
Vi erbjuder:
Arbete i en etablerad och växande hälsosalong
Trygg heltidsanställning (100 %)
Professionell och lugn arbetsmiljö
Möjlighet till långsiktigt samarbete
Ansökan:
Skicka ditt CV och en kort presentation.
Kontakt:
0737555144
vital.drops.natural@gmail.com
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
E-post: vital.drops.natural@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Massageterapeut".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hossaini, Hassan
Botanikal Hälsocenter Alderfelts Väg 4F (visa karta)
213 65  MALMÖ

Arbetsplats
Malmö, Rosengård köpcentrum

Kontakt
Zahra Hossaini
vital.drops.natutal@gmail.com
0737555144

Jobbnummer
9677382

