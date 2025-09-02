Massage & spaterapeuter
Söker massage eller spaterapeut till vår mysiga spa.
Du är nyfiken på människor och har lätt för att skapa en personlig atmosfär i dina möten med kunder. Du har ett genuint intresse för yrket och har en känsla att förstå kunden och tillhandahålla de en riktad individuell behandling just för deras enskilda önskemål.
Vi står för kvalité inom våra kunskapsområden och en erfarenhet både gentemot kunder och medarbetare.
Välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
E-post: ajnurmehmed.am@gmail.com Omfattning
