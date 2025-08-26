Mäss/Eventpersonal 11-13/9
Memu Svensk Mässbemanning AB / Kundservicejobb / Härryda Visa alla kundservicejobb i Härryda
2025-08-26
, Lerum
, Partille
, Bollebygd
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Memu Svensk Mässbemanning AB i Härryda
, Göteborg
, Kungsbacka
, Vaggeryd
, Jönköping
eller i hela Sverige
MEMU SVENSK MÄSSBEMANNING AB arbetar med bemanning av mässor och evenemang. Vi deltar vid ett 30 tal arrangemang per år. De vanligaste arbetsuppgifterna är att vi registrerar besökare, kassabetalning, gör mässundersökningar, tillhandahåller värdar och värdinnor till olika utställare, telefonering inför mässor samt på mässor vanligen förekommande arbetsuppgifter.
#jobbjustnu
Se gärna en film: https://www.youtube.com/watch?v=0sh86v4e0gQ&feature=youtu.be
Just nu söker vi 8 personer som ska arbeta vid mässan Entreprenad live som äger rum 11-13/9 (to-lö) strax intill Landvetter. Vi kommer att scanna besökare, svara på frågor samt på mässor vanligen förekommande arbetsuppgifter. Ett kul uppdrag!! Transport/samåkning ordnas till mässområdet.www.entreprenadlive.se
• svensk & engelsktalande
• Stresstålighet
• Erfarenhet från servicearbete
• Gillar olika typer av människor
Maila in din ansökan redan nu (cv/personligt brev och gärna en bild). Intervjuers sker löpande: OBS! Ange om du har körkort och tillgång till bil. Om du ombeds att köra utgår milersättning.
För ytterligare info: www.elmia.se/entreprenad-live/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
E-post: info@memu.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Entreprenad Live". Arbetsgivare Memu Svensk Mässbemanning AB
(org.nr 556560-6729), http://www.memu.se
Grepetjärn 101 (visa karta
)
438 92 HÄRRYDA Jobbnummer
