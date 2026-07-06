Maskinställare - extrudering
Pipelife Sverige Aktiebolag / Maskinoperatörsjobb (gummi/plast) / Herrljunga Visa alla maskinoperatörsjobb (gummi/plast) i Herrljunga
2026-07-06
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Trivs du med ett händelserikt och arbete i högt tempo? Är du en teknisk person som är duktig på att se hur saker och ting hänger ihop och dessutom vill bli en del av en framgångsrik organisation som står inför en fantastisk tillväxtresa? Då är du vår nästa Ställare!Publiceringsdatum2026-07-06Dina arbetsuppgifter
Din arbetsdag kan innefatta varierande arbetsuppgifter men mestadels kommer du arbeta med att:
Förbereda och utföra verktygsbyten
Inställning, omställning, start och stopp på produktionslinjer och kringutrustning
Daglig tillsyn av maskiner och verktyg
Starta och stoppa efterutrustning ev. korrigering av inställningar
Åtgärda Driftstörningar
Som en del i arbetet kommer du också att dokumentera maskindata, verktyg och reservdelar. Kvalifikationer
Arbetar du som ställare idag eller har annan relevant arbetslivserfarenhet är detta meriterande.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av mekanik, automation eller reparationer.
Även andra hantverksyrken såsom snickare/rörläggare eller bilmekaniker kan vara meriterande för rollen.Dina personliga egenskaper
Som person har du ett stort tekniskt intresse. Du har lätt för att lära och van vid att ta eget ansvar.
Vi tror att du som söker är en problemlösare som är van att ta tag i vardagliga utmaningar samt har intresse för förbättringsarbete.
Vi ser också du har ett stort driv och har lätt för att kommunicera med din omgivning.
Svenska i tal och skrift är ett krav.
Vad vi erbjuder dig:
Vi erbjuder en prestigelös arbetsmiljö präglad av engagerade och drivna kollegor. Vi är en internationell koncern men möjlighet till utveckling. Vi arbetar aktivt med värdegrund och kan du identifiera dig med respekt, tillit, passion och kreativitet är vi företaget för dig. Tjänsten är 100%.
Tillträde snarast eller efter överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
https://www.pipelife.se/om-oss/lediga-tjanster.html Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pipelife Sverige Aktiebolag
(org.nr 556087-0429)
Industrivägen 1 (visa karta
)
524 41 LJUNG Arbetsplats
Pipelife Sverige AB Kontakt
Ronny Eriksson 0701901628 Jobbnummer
9993051