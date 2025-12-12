Maskinskötare
KB Components är ett globalt växande företag, noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market, med en årlig omsättning på cirka 3 000 MSEK och cirka 2 300 anställda. Med en tydlig vision om att bli världsledande inom tekniskt avancerade polymera produkter arbetar vi målmedvetet utifrån våra tre övergripande målsättningar: tillväxt, lönsamhet och trivsel. Vår ambition är att vara ett av världens bästa plastföretag! Våra huvudsakliga kundsegment finns inom fordonsindustrin, möbelindustrin och belysningsteknik. Utveckling, produktion och försäljning sker i någon av våra anläggningar i Örkelljunga och Gislaved i Sverige, Kaunas i Litauen, Zilina i Slovakien, Puebla och Irapuato i Mexiko, Dallas i USA, Windsor i Kanada, Wuxi i Kina, Nurmijärvi i Finland, Tallinn i Estland och New Dehli i Indien.
Vi behöver förstärka vår produktion med ytterligare Maskinställare
Från vår anläggning i Örkelljunga levererar vi tusentals pallar med plastkomponenter i veckan, vilka skall hanteras från råvara tills dess att den färdiga produkten lämnar vår anläggning på väg till kund. Det betyder att vi har många olika arbetsområden, och beroende på din kunskap och din ambition att utvecklas kan du i förlängningen arbeta inom många olika områden.
Arbetsuppgifterna för Maskinställare består av verktygsuppsättning och igångkörning av processer och robotar samt kvalitetsverifiering av processen.
Vi söker dig som har ett intresse av att arbeta i en högteknologisk, expansiv produktionsanläggning där kvalitet och lönsamhet står i fokus.
Du som söker bör ha några års erfarenhet av formsprutning, plastmaterial och/eller polymerteknisk utbildning. Truckkort är meriterande.
Som person känner du ett stort ansvar för dina arbetsuppgifter och ser din del i helheten. Du bör vara flexibel i tanke och handling och snabbt kunna skifta mellan olika arbetsuppgifter. Noggrannhet är en förutsättning för att klara av de kvalitetskrav som våra kunder ställer. Vi värdesätter god samarbetsförmåga, kreativitet och initiativkraft. Du bör även ha ett gediget intresse för problemlösning.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Din placering är vid vår produktionsanläggning i Örkelljunga och arbetstiden är förlagd till 2-skift.
Vi arbetar med löpande urval så skicka din ansökan redan idag!
Frågor kring tjänsten eller rekryteringsprocessen ställer du till Charlotte Olsson, HR Generalist charlotte.olsson@kbcomponents.com
eller till Luan Zogaj, produktionschef luan.zogaj@kbcomponents.com
