Maskinsförare lastbilshugg Albach
Eriksson, Jonas / Jordbruksjobb / Bengtsfors
2025-08-13
, Dals-Ed
, Åmål
, Mellerud
, Årjäng
Vi på Dalslands Flis söker en medarbetare till vår flisverksamhet.
Arbetet utförs i Dalsland, Bohuslän samt södra Värmland med Dals Långed som utgångspunkt. Arbetet utförs med en Albach Diamant.
Dalslands Flis är ett litet familjeägt företag, vi har varit verksamma i branschen i över 30 år. Vi söker dig som är ansvarstagande och som jobbar bra tillsammans med andra. Tjänsten är enkelskift, dock bör du vara flexibel då dagarna varierar. Du kommer arbeta självständigt men i nära kontakt med kollegor och kunder. I tjänsten ingår även service och underhåll samt mindre reparationer av maskinen.
Kvalifikationer: I och med att arbetet utförs med en Albach så ska du ha CE-kort samt kranvana. Vi ser helst att du har erfarenhet av liknande tjänst.
Tjänsten tillsätts löpande.
Är du intresserad? Mejla ditt CV till dalslandsflis@hotmail.se
så återkommer vi. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
E-post: dalslandsflis@hotmail.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eriksson, Jonas Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Eriksson Jonas Jobbnummer
9457291