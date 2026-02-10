Maskinoperatör till motormekanisk verkstad
2026-02-10
Motordesign Sweden AB bygger tävlingsmotorer, växellådor och tillverkar motordelar för motorsporten med en marknad som sträcker sig över Norden och Europa.
Vår målsättning är att leverera motorer med högsta prestanda och vara bäst i klassen.
Motordesign Sweden AB tillverkar innovativa detaljer i små serier till tävlingsmotorer, produkter av mycket hög kvalitet och snäva toleranser med inriktning på motorsport i världsklass.
Motordesign Sweden AB söker en motorteknisk person som kan ställa, programmera, köra och kontrollera de produkter som vi tillverkar i svarv och fräs. Vi kör både en- och få-stycke tillverkning samt mindre serier så arbetet är mycket varierat vilket ställer krav på flexibilitet och yrkeskunskap. Arbetet kräver noggrannhet.
På plats finns en styrd svarv och en 3-axlig fräs samt en 5-axlig fräs samtliga av märket Haas. Vi bearbetar olika typer av material främst aluminium och stål.
Arbetsuppgifter
I din roll som CNC operatör arbetar du för att säkerställa och kvalitets kontrollera det dagliga produktions flödet. Du kommer att arbeta med att programmera och ställa in maskinen utefter orders. Övervaka och ansvara för material påfyllnad till maskinen samt utföra kvalitetskontroller på det producerade materialet. Daglig rapportering och dokumentation.
• Programmering & ställning av maskin
• Kvalitetskontroller med mätverktyg
• Daglig rapportering och dokumentation
• Maskin övervakning & körning
Erfarenhet som efterfrågas
• Erfarenhet av att arbeta som CNC-operatör, främst med fräs.
• Förmåga att läsa och tolka ritningar och tekniska specifikationer.
• Kunskap om CNC-programmering och användning av CAD/CAM-programvara (Fusion) är meriterande.
• Förmåga att arbeta noggrant och självständigt.
• Grundläggande kunskaper om maskin underhåll och verktygs hantering.
• Övervaka maskinerna under produktion för att säkerställa korrekt drift.
• Hantera och underhålla verktyg och utrustning
Lön efter överenskommelse.
Tillträde efter överenskommelse.
Har du frågor om tjänsten, kontakta Kent Karlsson på tfn. 0706-277 528 eller sänd dem till office@motordesign.se
Denna tjänst kan tillsättas före sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan inklusive CV och löneanspråk via mail office@motordesign.se
Rekryteringsföretag eller liknande undanbedes vänligen, men bestämt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: office@motordesign.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Motordesign Sweden AB
(org.nr 556438-0508)
Öxnevallavägen 15 (visa karta
)
519 97 ÖXNEVALLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Kent Karlsson 0706-277 528 Jobbnummer
9734028