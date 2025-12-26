Maskinoperatör till Gnosjö
Nu söker vi flera drivna maskinoperatörer till längre inhyrningsuppdrag i Gnosjö - med goda möjligheter till utveckling och anställning på sikt.
Som maskinoperatör arbetar du i tvåskift, vilket innebär att du veckovis skiftar mellan förmiddag- och eftermiddagsskift.
Förutom dina tidigare kunskaper och erfarenheter tittar vi mycket på dina personliga egenskaper. Vi tror att du har ett driv och en vilja att prestera - kanske till och med en tävlingsinriktad sida där du vill göra ett bra jobb varje dag. Arbetet är både rörligt och fysiskt, med flera moment som kräver fokus, noggrannhet och simultankapacitet.
För att klara de kvalitetskontroller som utförs vid maskinerna behöver du, efter introduktion, kunna hantera mätinstrument och förstå produkternas ritningar.
Det här är ett längre inhyrningsuppdrag med stora möjligheter. Vår kund har god historik av att anställa duktiga och engagerade inhyrda medarbetare, vilket gör detta till en chans för dig som vill utvecklas och på sikt ta nästa steg.
Vid frågor om tjänsten kontakta Jimmy 0370-69 56 52
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Detta är ett heltidsjobb.
