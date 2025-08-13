Maskinoperatör sökes för 3-skift
Premium Profiles AB / Maskinoperatörsjobb (gummi/plast) / Tranemo Visa alla maskinoperatörsjobb (gummi/plast) i Tranemo
2025-08-13
, Svenljunga
, Gislaved
, Gnosjö
, Ulricehamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Premium Profiles AB i Tranemo
Kvalikationskrav
Krav på minst 1-2 års erfarenhet inom tillverkningsindustri. Gärna som maskinoperatör, behöver inte vara inom plastindustrin.Publiceringsdatum2025-08-13Dina arbetsuppgifter
Vi söker engagerad och ansvarstagande produktionspersonal. Som maskinoperatör kommer du att vara med att producera produkter och se till att detta sker enligt uppsatta mål och kvalitetskrav. Du skall även justera och ställa in maskiner och program enligt order. I arbetsuppgifterna ingår även bl.a. att packa, återvinna, viss underhåll av maskiner, lagerarbete och att kunna göra bedömning och ta beslut gällande kvalité på slutprodukt.Om företaget
Premium Profiles AB utvecklar, tillverkar och exporterar extruderade plastprofiler och laserbearbetade produkter. Vi tillhandahåller våra produkter till olika kunder inom ett brett spektrum av handelssektorer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-27
E-post: Amina@premiumprofiles.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Premium Profiles AB
(org.nr 556755-1121)
Västra Järnvägsgatan 14 (visa karta
)
514 42 LIMMARED Kontakt
Amina Norguosanow Amina@premiumprofiles.se 031-7881287 Jobbnummer
9457612