Maskinoperatör på 3-skift - Perstorp
Processbemanning Svenska AB / Maskinoperatörsjobb (gummi/plast) / Perstorp Visa alla maskinoperatörsjobb (gummi/plast) i Perstorp
2026-03-24
, Klippan
, Örkelljunga
, Hässleholm
, Höör
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Processbemanning Svenska AB i Perstorp
, Klippan
, Örkelljunga
, Hässleholm
, Höör
eller i hela Sverige
Vi söker maskinoperatörer till ett familjärt och stabilt företag i Perstorp! Är du redo att ta nästa steg i din karriär och vill arbeta i en miljö där kvalitet, teknik och problemlösning står i centrum? Då kan det här vara rollen för dig.
Om rollen: Som maskinoperatör blir du en viktig del av ett engagerat team där du får arbeta både självständigt och tillsammans med erfarna kollegor. Du kommer att ansvara för att övervaka, köra och finjustera maskiner i produktionen, samtidigt som du arbetar med ständiga förbättringar och säkerställer att produkten håller högsta möjliga kvalitet.
Vi letar efter dig som:
• Har tekniskt intresse och gärna tidigare erfarenhet av industri eller produktion
• Trivs med att ta ansvar och hitta lösningar när utmaningar uppstår
• Vill utvecklas i din yrkesroll och bidra till att skapa en effektiv och trygg arbetsmiljö Publiceringsdatum2026-03-24Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett genuint intresse för teknik och produktion samt trivs med ett varierat och praktiskt arbete. För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Möjlighet att arbeta 3-skift
Körkort & bil
Tidigare produktionserfarenhet
Förmåga att analysera, felsöka och optimera maskininställningar
Förståelse för kvalitetssystem, dokumentation och noggrant arbete
Förmåga att driva och utveckla förbättringsarbete
Flytande svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
Teknisk utbildning inom plast-, produktion- eller underhållsteknik
Erfarenhet av industriell automation eller styrsystem
Tidigare erfarenhet av formsprutningsmaskiner
Truckkort Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan via ansökningslänk nedan! Ansökningarna behandlas löpande och konfidentiellt. Observera att vi ej har möjlighet att behandla ansökningar som inkommer via mail eller andra kanaler. Vid frågor om tjänsten når du oss under vardagar, kl. 08-17 på 042-21 02 99. Läs gärna mer om oss på www.processbemanning.se.
Om Processbemanning
Processbemanning AB är ett nischat rekryterings- och bemanningsföretag. Med huvudkontor i Helsingborg genomför vi uppdrag i hela Skåne. Som rekryteringskonsulter har vi flera års erfarenhet av rekrytering och bemanning. Genom vår metodik och vårt breda branschnätverk kan vi erbjuda dig som arbetsgivare kvalificerade personallösningar på såväl kollektiv- som tjänstemannasidan. Som anställd hos oss har du en trygg anställning med kollektivavtal i ett auktoriserat bemanningsföretag. Vi har ett stort antal uppdragsgivare i Skåne vilket ger oss stora möjligheter att matcha just din kompetens och profil mot lediga uppdrag. Läs mer om oss på www.processbemanning.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7453157-1910332". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Processbemanning Svenska AB
(org.nr 556059-4987), https://processbemanning.teamtailor.com
Vasatorpsvägen 3 (visa karta
)
254 57 HELSINGBORG Arbetsplats
Processbemanning AB Jobbnummer
9816457