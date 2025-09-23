Maskinoperatör med CNC-kompetens sökes!
Simplex Bemanning AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Göteborg Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Göteborg
2025-09-23
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Simplex Bemanning AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Vi på Simplex söker nu en tekniskt intresserad och engagerad maskinoperatör till ett uppdrag i Landvetter. Här får du arbeta med produktion inom plåtbearbetning i en modern och strukturerad arbetsmiljö, med hjälp av CNC-styrda maskiner.
Låter det som något för dig? Då kan detta vara nästa steg i din karriär!
Om rollen
Som maskinoperatör kommer du att arbeta med programmering och övervakning av laser skärmaskiner, där du tillverkar olika typer av produkter i plåt. Du ansvarar även för kvalitetskontroll, enklare datorarbete kopplat till ritningar och produktion samt löpande problemlösning i produktionen.
Du arbetar både självständigt och i nära samarbete med kollegor - och bidrar aktivt till en effektiv, säker och högkvalitativ produktionsprocess.
Vi söker dig som
Är noggrann, lösnings orienterad och har ett tekniskt öga
Har lätt för att samarbeta men är också självgående
Har intresse för produktion, teknik och detaljarbete
Trivs i ett högt tempo med varierande arbetsmomentPubliceringsdatum2025-09-23Kvalifikationer
Talar och skriver flytande svenska
CNC-utbildning eller erfarenhet av CNC-styrda maskiner
God datorvana/IT-kunskaper
Tidigare erfarenhet av produktion eller industriell tillverkning
Flexibel och lösnings orienterad
Meriterande
Truck kort A+B
B-körkort
Tidigare erfarenhet av plåtbearbetning eller laser skärning
Om oss:
Det är vi som är Simplex. Framtidens bemanningsföretag med siktet inställt på utveckling. För det är precis vad vi vill skapa, utveckling för företag och människor. Med rätt person, på rätt plats skapas nytta för alla parter. Idag ser ni våra konsulter köra truck på terminaler, leverera pallar med tunga fordon, leda logistiken på byggarbetsplatser eller packa orders på lager. Men det är bara en liten del av vad vi erbjuder. Hos oss arbetar människor som vill framåt och som driver på logistiken i hela Sverige. Svårare eller enklare behöver det inte vara.
Är du redo för nästa steg i karriären, öppnar vi dörrar till nya möjligheter. Vårt mål är att ta vara på varje individs unika kompetens och förädla med erfarenheter.
Välkommen till Simplex! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
(org.nr 559001-0277)
Teatergatan 19 (visa karta
)
411 35 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Göteborg Jobbnummer
9522203