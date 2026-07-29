Maskinoperatör | Lernia | Västervik
Lernia Bemanning AB / Maskinoperatörsjobb / Västervik Visa alla maskinoperatörsjobb i Västervik
2026-07-29
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Vill du arbeta i en spännande tillverkningsprocess där precision, kvalitet och hantverk möts? Vi söker nu maskinoperatörer till vår produktion av slipskivor. Oavsett om du har tidigare erfarenhet eller är redo att lära dig yrket från grunden, erbjuder vi en spännande roll där du får utvecklas, växa och bidra till produkter med hög precision.Publiceringsdatum2026-07-29Om tjänsten
Start: Omgående
Anställningsform: Visstidsanställning 6 mån - med chans till förlängning
Arbetstider: 2-skift
Placeringsort: Västervik
Som maskinoperatör arbetar du i en tillverkningsprocess där råmaterial blandas, formas och härdas till färdiga produkter. Arbetet sker både vid maskin och manuellt i olika steg, där du ansvarar för att processen flyter på enligt uppsatta kvalitetskrav.
Du kommer att:
Övervaka och köra maskiner i produktionen
Blanda och hantera material enligt recept
Arbeta med härdningsprocesser (likt en "bakprocess")
Säkerställa kvalitet och följa instruktioner noggrant
Utföra enklare underhåll och rengöring
Om dig
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och trivs i en praktisk roll där du får arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du har gärna erfarenhet av industri- eller produktionsarbete, även om det inte är ett krav. Som person är du kvalitetsmedveten, har ett öga för detaljer och kan hålla fokus även i ett högt arbetstempo. Rollen ställer också krav på att du är flexibel och har god fysik, då arbetet innehåller praktiska moment.
Praktiska förutsättningar
Arbetet innefattar moment där du behöver kunna nå och arbeta med utrustning i olika höjder, exempelvis moment som kräver att du sträcker armarna över axelhöjd. Det är därför viktigt att du har förutsättningar att arbeta ergonomiskt och säkert i dessa situationer.
Formell kompetens
Körkort B & tillgång till bil
Truckkort B
Goda kunskaper i svenska (tal, skrift och läsförståelse)
Goda kunskaper i engelska (tal, skrift och läsförståelse)
Meriterande
Utbildning / tidigare erfarenhet inom industri, tillverkning eller produktion är meriterande men inget krav.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som ansvarar för ditt uppdrag, stöttar och utvecklar dig i din yrkesroll och ser till att du trivs på din arbetsplats.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Om du har några frågor eller funderingar, vänligen kontakta bemanning.vastervik@lernia.se
. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen kommer du att behöva verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "7777511". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://www.lernia.se
Barlastgatan 3 (visa karta
)
593 31 VÄSTERVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
10015088