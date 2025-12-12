Maskinoperatör | Lernia | Gagnef
Bli en del av vår kunds engagerade team i Gagnef och sätt dina tekniska färdigheter på prov som Maskinoperatör! Med möjlighet att styra produktkvalitet och arbeta med både manuella och automatiserade uppgifter, erbjuder denna roll en unik chans att utvecklas och bidra till innovativa produktionsprocesser.Publiceringsdatum2025-12-12Om tjänsten
Som Maskinoperatör kommer du att arbeta med att driva och övervaka produktionsmaskiner hos vår kund, inklusive inställning, laddning av råmaterial, manuell drift och avlastning av färdiga produkter, samt säkerställa produktkvaliteten.
Om digFormell kompetens:
Erfarenhet av att arbeta med produktionslinjer och monteringsjobb
God mekanisk förmåga och färdigheter
Förmåga att hantera produktionen med måttlig arbetsledning
Förmåga att följa skriftliga eller muntliga instruktioner och allmänna driftsprocedurer
Grundläggande datainmatning och datorkunskap
Intresse för teknologi
Meriterande:
Erfarenhet av automatiserade produktionslinjer
Erfarenhet av både manuella och automatiserade arbetsuppgifter
Förståelse för kvalitetskontroll och produkthantering
Förmåga att snabbt identifiera och lösa problem under produktionen
Tidigare utbildning inom teknik eller mekanik
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss via e-post: bemanning.gavle@lernia.se
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-21
