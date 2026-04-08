Maskinoperatör inom vattenskärning samt puts/gradning

Saab AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Linköping
2026-04-08


Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.

Din roll

Vi söker nu en noggrann och engagerad operatör till vår produktion med inriktning mot vattenskärning och efterbearbetning. I rollen arbetar du primärt med att köra vår nya waterjet-maskin. Du kommer även i rollen att säkerställa att detaljer håller hög kvalitet genom putsning och gradning.
Arbetstiden är förlagd dagtid och placeringsort är Tannefors, Linköping.

Profil
För att trivas i rollen är du en självgående person som tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Du är noggrann, har ett öga för detaljer och ett tekniskt intresse, samt en vilja att lära och utvecklas. Rollen passar dig som trivs med praktiskt arbete i ett varierat tempo.
Vi söker dig som:

Har erfarenhet av industri-, verkstads- eller produktionsarbete

Har goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.

God datorvana, gärna med tidigare kunskap inom IFS.

Det är även meriterande om du har:

Erfarenhet av vattenskärning eller CNC

Vana av ritningsläsning och mätteknik

Erfarenhet av slipning, putsning eller gradning

Vana av truck eller travers

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.

Vad du blir en del av

Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
Detta är ett heltidsjobb.

Saab AB (org.nr 556036-0793)
Bröderna Ugglas Gata (visa karta)
581 88  LINKÖPING

Saab AB

annie.andersson@saabgroup.com

