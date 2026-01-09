Maskinoperatör i Sandviken
2026-01-09
Dina arbetsuppgifter
Är du intresserad av ett arbete inom industri, fortsätt läs nedan!
Vi på Randstad söker nu industriarbetare inom flera kompetensområden. Även om tidigare erfarenhet kan vara viktigt, ser vi lika mycket till din personlighet och vilja! Som person ser vi att du är drivande och van att arbeta självständigt. Söker du en arbetsgivare som erbjuder varierande uppdrag och nya kontaktnät kommer du att trivas hos oss. Uppdragen ställer höga krav på samarbetsförmåga, kvalité och noggrannhet. Du får möjligheten att arbeta både i grupp och enskilt i en produktionsmiljö.
Som konsult hos Randstad är du anställd hos oss och jobbar ute hos någon av våra kunder. Du har samma fördelar hos Randstad som hos andra arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård och försäkringar. Utöver det erbjuds du även en mängd karriärmöjligheter, får möta olika företagskulturer och erfarenhet från olika branscher vilket gör att du utvecklar din kompetens och får ett välfyllt CV. Tjänsten kan innebära många kontakter och då är det är viktigt med god samarbets- och kommunikationsförmåga.
Arbetsuppgifterna kommer varierande beroende på uppdrag men innefattar uppdrag som maskinoperatör, maskinförare, truckförare och traversförare.
Våra tjänster innefattar:
Heltid
Skiftarbete
Ansvarsområden
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Som konsult är du ambassadör för Randstad och representerar oss på ett professionellt sätt. Som person har du lätt för att samarbeta i team likväl som att arbeta självständigt. Eget ansvarstagande genomsyrar alltid ditt arbete. Gillar du att göra ett bra jobb och pröva på nya saker? Är du flexibel och driven med stor initiativförmåga? Då finns chansen till många spännande uppdrag hos oss. För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.
Sista dag att ansöka är 1/3-2026 , urval och intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så ansök därför så snart som möjligt!
Hoppas att vi ses!Kvalifikationer
Som person är du noggrann och strukturerad. Ordning och reda på arbetsplatsen är för dig en självklarhet. Du är van att ta egna initiativ och kan arbeta självständigt mot uppsatta mål eller en deadline. Vidare är du stresstålig och har en hög servicekänsla samtidigt som du är social gentemot såväl kunder som arbetskollegor.
Följande kompetenser ser vi som meriterande:
Erfarenhet som Maskinoperatör
Truckkort (A1-A4, B1-B3)
Traverskort
C-kort
CNC-Utbildning / alt. Erfarenhet av skärande bearbetning
Verkstadsteknisk UtbildningOm företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
