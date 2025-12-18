Maskinoperatör
2025-12-18
Tjänstebeskrivning
Är du en noggrann och nyfiken person som har en genuin vilja att lära dig nya saker? Är du dessutom intresserad av processer och skulle tycka att det vore kul att jobba i en producerande verksamhet? Då är det dig vi söker!
Som maskinoperatör hos vår kund gör du produktionsarbete där du sköter maskiner, plockar material samt ansvarar för en del lagerarbete som uppkommer vid produktionen. Du har ett öga för vad som behöver göras och därför har du inga problem med att ta egna initiativ.
Du behöver vara fysiskt stark då det kan förekomma tunga lyft.
Du kommer främst att arbeta med varierande arbetsuppgifter. I stora drag kommer arbetet bland annat att innefatta:
• Produktion, inspektion.
• Uppsättning av maskiner och se till att material är tillgängligt
• Övervakning av produktionsutrustning.
• Hantera lagerarbete som uppkommer vid produktionen.
• Truckkörning
• Hålla snyggt och rent.
För att lyckas i rollen som maskinoperatör ser vi att du har:
• Industrigymnasium eller arbetserfarenhet från industri och lager
• Truckkörkort och truckerfarenhet
• Goda kunskaper i svenska, Inom arbetet förekommer läsning av instruktioner.
• B-körkort
• Traverskort
Låter detta intressant? Då ser vi fram emot din ansökan redan idag.
Urval och intervjuer sker löpande, tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, ansök därför så snart som möjligt. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
Om NearYou
Vi är NearYou. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra till att bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. Vi vill ge det som vi tror en trasig arbetsmarknad behöver. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Ersättning
