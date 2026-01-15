Maskinoperatör 3-skift
På vår enhet i Degerhamn kommer vi under våren utöka verksamheten av malning av VPI-Volcanic Pozzolan Iceland, vilket är ett material som gör klimatavtrycket av cement och betong betydligt lägre. Idag är vi 12 medarbetare som, utöver malning av VPI, arbetar med att tillverka injekteringscement, som exempelvis använts till Västlänken och förbifart Stockholm, samt lagerhålla cement som producerats i Slite. På vår enhet i Degerhamn är vi som ett familjeföretag, där vi hjälps åt, tillsammans hittar förbättringar och är kreativa, men samtidigt har en stor koncerns stabilitet i ryggen. Just nu söker vi 6 nya maskinoperatörer för arbete under kontinuerligt 3-skift inklusive kvällar, nätter och helger med start 2026-04-01 för internutbildning.
Din roll
I rollen ingår tillsynsronder av både anläggning för injekteringscement samt VPI-malning och vid avvikelser kan du behöva hantera läckage, täta eller dammsuga rent. På sikt ska du också kunna köra anläggningarna dvs. starta, stoppa, förstå gränsvärden och ta beslut på åtgärd utefter resultat. Du genomför också provtagningar inklusive analys och redovisning, dagliga smörjningar samt städning och 5s av anläggningarna samt fordonen. Dagligen kommer du köra truck och lastmaskin för att packa och lasta lastbilar samt köra material till torkanläggningen.
Förmåner
Vi erbjuder bland annat:
• Generöst friskvårdsbidrag
• Bonus
• Trivselaktiviteter
• Studiebesök till våra fabriker
För rätt person finns det möjlighet att utvecklas inom företaget

Publicering
• Genomförd gymnasieutbildning
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• B-körkort
• Du har erfarenhet av administrativt arbete i exempelvis Excel och Word.
Meriterande
• Lastmaskinskort
• Truckkort
• Kunskap i engelska i tal och skrift
• Erfarenhet av SAP
• Mek-eller el kunskaper
En förutsättning för att lyckas i rollen är att du är ambitiös och tar eget ansvar för att verksamheten ska fungera på bästa sätt. Du vill ständigt lära dig nytt och utvecklas som medarbetare och i din yrkesroll. Att samarbeta, hjälpa till och ta hjälp från dina kollegor är en självklarhet för dig samtidigt som du är flexibel och alltid ser till verksamhetens bästa. Du trivs i en miljö där du behöver lösa problem självständigt.
Ansökan och mer information
Vill du veta mer om tjänsten så hittar du kontaktuppgifter nedan. Urval och tillsättnings av tjänsterna sker löpande. Din ansökan skickar du via vår hemsida och vi tar inte emot ansökningar via mejl. Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling dvs. pass eller nationellt ID-kort. Heidelberg Materials Cement har ett stort fokus på hälsa och säkerhet och vi genomför därför slumpade alkohol-och drogtester på våra enheter.
Heidelberg Materials Cement Sverige AB är en del av Sveriges samhällsviktiga verksamhet. En del av våra tjänster är säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2008:585)
Vi har ett etablerat samarbete med externa parter vid rekryteringar och för att spara värdefull tid undanber vi oss kontakt från försäljare i dessa frågor.
Välkommen med din ansökan!
Heidelberg Materials är en av världens största byggmaterialtillverkare. Med ledande marknadspositioner inom cement, ballast och betong erbjuder vi byggmaterial och lösningar genom hela värdekedjan. Vi har verksamhet i fler än 50 länder med över 51 000 medarbetare på närmare 3 000 platser. Kärnan i våra aktiviteter bygger på ansvar för miljön. Som en föregångare på vägen mot klimatneutralitet och en cirkulär ekonomi i byggmaterialindustrin, arbetar vi för att utveckla hållbara byggmaterial och lösningar för framtiden. Genom digitalisering erbjuder vi våra kunder nya möjligheter. Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Heidelberg Materials Cement Sverige AB
(org.nr 556013-5864) Kontakt
HR generalist
Emmy Tjellmander Emmy.Tjellmander@heidelbergmaterials.com 0500424747 Jobbnummer
9685476