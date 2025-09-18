Maskinoperatör
Gbgt Box AB / Grafikerjobb / Härryda Visa alla grafikerjobb i Härryda
2025-09-18
, Lerum
, Partille
, Bollebygd
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gbgt Box AB i Härryda
"Vill du vara en viktig del i att producera förpackningar åt några av Sveriges främsta varumärken?"
Tjänstebeskrivning
Som maskinoperatör arbetar du tillsammans med ditt arbetsteam med tillverkning av förpackningar. Du kommer specifikt att arbeta med ett av arbetsmomenten i vår produktionskedja. I rollen ingår det att säkerställa det maskinella arbetet; ställ av maskin, påfyllning av material och kontroll så att rätt kvalité uppnås på utfört arbete.
Arbetstid 07:00-15:45 måndag till fredag. Publiceringsdatum2025-09-18Profil
Vi söker dig som har en avslutad gymnasieutbildning, gärna med teknisk eller industriell profil. Har du tidigare erfarenhet från industriell tillverkning är det meriterande men inget krav.
Vi fäster stor vikt vid din personlighet, samarbetsförmåga och flexibilitet och vi ser gärna att du är praktiskt lagd. Du är ansvarstagande, noggrann och har ett strukturerat arbetssätt. Du har god förmåga att arbeta efter instruktioner.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift är ett krav. Om du har tidigare erfarenhet från förpackningsbranschen är det meriterande.
Vad erbjuder vi?
Friskvårdsbidrag, kollektivavtal, arbetskläder, utbildning, social gemenskap och trygg anställning. Här erbjuds en positiv arbetsplats med möjlighet att lära dig nya saker och avancera internt. Din arbetsinsats är betydelsefull.
Tjänsten är en tillsvidareanställning, heltid.
Vi går igenom ansökningarna löpande - skicka gärna in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-18
E-post: helena.johansson@gbgt.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gbgt Box AB
(org.nr 556299-5570), https://gbgt.se/nyheter
Konstruktionsvägen 6 (visa karta
)
435 33 MÖLNLYCKE Jobbnummer
9515830