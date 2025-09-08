Maskinoperatör
2025-09-08
Vi behöver förstärka vårt team på Arotech med en maskinoperatör.
Vi ser gärna att du har en bakgrund inom industri, att du har arbetat i verkstad tidigare, men framför allt att du har viljan att lära dig det som ännu är nytt för dig.
Arbetsuppgifterna består i huvudsak att sköta vår maskinpark för avgradning/slipning där du utgår från ritningsunderlag och programmerar maskinen därefter. Utöver detta kommer vanligt förkommande industriarbeten att ingå i tjänsten.
I tjänsten ingår en del transporter varför B- körkort och körvana är ett måste.
Administration gällande arbetet sker i affärssystemet Monitor.
Vi söker dig som är utåtriktad och har en god samarbetsförmåga. Då säkerhet är ett stort fokus ser vi dig vara ett föredöme gällande säkerhet, ordning och reda.
Arbetsmomenten ställer krav på precision, så du är noggrann och har ett öga för kvalitét.
Genom din nyfikenhet och egna driv ser vi dig kunna bidra med engagemang och eget ansvar, så att du över tid kan arbeta självständigt.
Krav för denna tjänst är:
Erfarenhet av industriarbete
Erfarenhet av ritningsläsning
Datorvana
Truckkort
God kunskap i svenska och engelska Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
E-post: mohammed@arotech.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arotech AB
