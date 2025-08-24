Maskinoperatör
Wikan Personal AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Alvesta Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Alvesta
2025-08-24
, Växjö
, Hylte
, Uppvidinge
, Ljungby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wikan Personal AB i Alvesta
, Växjö
, Uppvidinge
, Ljungby
, Värnamo
eller i hela Sverige
Maskinoperatör - Kapning & Bearbetning
Är du tekniskt intresserad och gillar att arbeta praktiskt? Vill du vara en del av ett mindre team där din insats gör skillnad varje dag? Då kan du vara den vi söker!
Vi söker nu en maskinoperatör till vår verksamhet i Alvesta, med inriktning på kapning och bearbetning av aluminiumprofiler. Du kommer att arbeta med avancerade CNC-styrda maskiner från Emmegi - erfarenhet av dessa maskiner är mycket meriterande, men inte ett krav för rätt person.Publiceringsdatum2025-08-24Arbetsuppgifter
Kapning och bearbetning av profiler i aluminium
Övervakning och justering av Emmegi-maskiner
Kvalitetskontroll och dokumentation
Viss programmering och hantering via dator
Din bakgrund/Dina egenskaper
Har tekniskt intresse och god praktisk problemlösningsförmåga
Har verkstadsvana och gillar att arbeta med händerna
Har grundläggande datorvana
Är noggrann, ansvarstagande och trivs i ett mindre teamKvalifikationer
B-körkort och tillgång till bil
Behärskar svenska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av Emmegi-maskiner
Tidigare arbete i verkstadsmiljö eller industri
CNC-kunskaper
Information och kontakt
Vid frågor kontakta Viktor Nyström - 0470 348371
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "13537". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), http://www.wikan.se Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Wikan AB Kontakt
Viktor Nyström viktor@wikan.se Jobbnummer
9472802