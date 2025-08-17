Maskinoperatör
NKT designs, manufactures and installs low-, medium- and high-voltage power cable solutions enabling sustainable energy transmission. NKT is headquartered in Denmark and employs 5.000 people.
NKT is listed on Nasdaq Copenhagen and realised a revenue of EUR 2.6 billion in 2023.
We connect a greener world. www.nkt.com
Bli en del av ett globalt företag och en viktig del i den gröna omställningen
Vår armeringslinje i Karlskrona behöver utöka sitt team och söker nu maskinoperatörer som vill arbeta på ett globalt företag och vara med och bidra till den gröna omställningen.
Skiftarbete med problemlösning och stort fokus på kvalitet och säkerhet
Som maskinoperatör inom området utför du samtliga arbetsmoment inom ansvarsområdet - allt från förberedelse, ställ av kommande produktion till utförande och uppföljning. Tillsammans med ditt team ser ni till att produktionen flyter på som planerat samt säkerställer kvalitén i alla steg. Som maskinoperatör tycker du om att skruva och justera när det behövs, likväl som du gillar att ställas inför problem som behöver lösas snabbt. Säkerheten är nummer ett och genomsyrar allt vi gör.
Arbetet kommer bedrivas under 5-skift vilket innebär varierade arbetstider både dag, natt och helg.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av:
Förberedelse och ställ av maskin och utrustning
Kontroll av drift
Kvalitetsarbete
Materialhantering
Samverkan med övriga skift och supportavdelningar så som produktionsteknik, kvalitet och projektavdelningar
Nyfiken, ansvarstagande och noggrann
För att trivas hos oss bör du vara nyfiken, ansvarstagande och ha ett intresse att utvecklas enligt uppsatta mål. Arbetet ställer krav på att du som maskinoperatör har förmåga att efterleva och följa givna instruktioner och dokumenterar utfört arbete enligt gällande rutiner. Struktur och noggrannhet är delar som kännetecknar dig i arbetet du utför medan disciplinerad, självgående och flexibel stämmer överens med dina egenskaper. En stor del av arbetsmomenten är manuella vilket förutsätter att du är tekniskt kunnig och noggrann i ditt arbete. För att trivas i rollen är du bekväm med att hantera förändringar vid behov och uppskattar att arbeta både i grupp och enskilt.
Utöver ovanstående bör du ha följande erfarenheter:
• Teknisk bakgrund, på gymnasienivå eller högre utbildning
• Några års erfarenhet av arbete inom industrin
• Talar och skriver flytande svenska samt engelska
Att arbeta på NKT
Kontaktuppgifter och ansökan
Vi tror att en mångsidig organisation möjliggör hållbar prestanda, och att en inkluderande och välkomnande kultur gör för en bättre arbetsplats. Vi är engagerade i att främja en mångsidig organisation och en kultur där människor från olika bakgrunder och med olika ståndpunkter kan trivas och inspireras att prestera sitt bästa. Du kommer att få spännande möjligheter att utveckla din egen karriär, attraktiva förmåner. Är du intresserad av en karriär på ett expansivt företag och samtidigt bidra till den gröna omställningen? Läs mer om vårt erbjudande och lyssna på några röster från NKT Connectors här!
Ansök via länken nedan med CV och personligt brev senast 2025-08-31. Rekrytering sker löpande vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan detta datum. Bakgrundskontroller samt drog- och alkoholtest kan förekomma i våra rekryteringsprocesser.
Fackliga representanter
IF Metall - Marcus Degerskär, +46 455 753 52
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Undefined Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "6424-43592809". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NKT HV Cables AB
(org.nr 559079-0290) Arbetsplats
NKT HV Cables Kontakt
Alice Hacker +46 709740341 Jobbnummer
9461548