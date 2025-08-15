Maskinoperatör
2025-08-15
Arbetet innebär att driva och övervaka hel- och halvautomatiska maskiner som bearbetar metall eller liknande material genom olika metoder (t.ex. svarvning, fräsning, svetsning, slipning m.m.). Det ingår även att programmera och justera datorstyrda maskiner, sätta upp och besiktiga verktyg samt hantera maskiner som formar eller kapar metallprodukter.
Ansvarsområden:
Följa produktionsplan samt kvalitets- och miljöledningssystem.
Sköta den dagliga driften och operatörsunderhållet, inklusive planerade och akuta stopp.
Hålla anläggning och lokaler rena och välskötta.
Delta i arbetsrotation och produktionsmöten.
Främja en hälsosam arbetsmiljö.
Rapportera fel, brister, säkerhetsrisker och incidenter.
Delta i utbildningar och vid behov kontakta gruppledare vid osäkerheter.
Utföra enklare underhåll och felsökning.
Övervaka och styra maskiner under produktionKvalifikationer
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward.
