Maskinmontör | Lernia | Kalmar

2025-10-07
Söker du ny utmaning som maskinmontör i en växande verksamhet?
Vår kund i Kalmar söker nu en maskinmontör som brinner för att skapa lösningar och förbättra produktionsprocesser. Vår kund växer starkt och har långtgående behov vilket skapar förutsättningar för långa uppdrag och goda möjligheter till fortsatt anställning efter uppdragstid. Vi tror att du idag har ett liknande arbete idag men är sugen att prova på något nytt!Publiceringsdatum2025-10-07Om tjänsten
Kundföretaget söker fler skickliga medarbetare till sitt starkt växande och kompetenta montörsteam, där du kommer att arbeta med mekanisk montering. I rollen monterar du en mångfald av komponenter från grunden till färdig maskinanläggning med stöd av ritningar och manualer som underlag och användande av handverktyg.
Arbetstider: måndag - fredag, dagtid med flextid.
Önskad starttid: Enligt överenskommelse.
Om dig
Du brinner såklart starkt för jobbet som montör! Är självgående och har en stark kvalitetskänsla för vad monteringen och slutresultatet kräver. Vi letar efter dig som har drivet och nyfikenheten som ser positivt på att lära dig det du ännu inte kan.
Formell kompetens
Vi söker dig som har erfarenhet av montering, bilverkstad eller har arbetat på bondgård och har en god verktygsvana. Du kan ritningsläsning och är noggrann samt har ett öga för detaljer. En teknisk utbildning är en fördel, och du behöver kunna arbeta både självständigt och i team. Goda kunskaper i svenska och engelska är nödvändiga då arbetsinstruktionerna är på engelska.
Meriterande
Det är meriterande om du har truckkort för motvikt upp till fem ton och traverskort. Vi ser gärna sökande med bakgrund inom el eller underhåll, särskilt från större industrier.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som ansvarar för ditt uppdrag, stöttar och utvecklar dig i din yrkesroll och ser till att du trivs på din arbetsplats.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.Så ansöker du
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Om du har några frågor eller funderingar, vänligen kontakta bemanning.kalmar@lernia.se
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
Detta är ett heltidsjobb.
Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9545341