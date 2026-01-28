Maskinmontör
2026-01-28
OM OSS
Norden är en ledande organisation med huvudkontor i Kalmar, Sverige.
Som en nyckelspelare i produktionsflödet är vi specialiserade på avancerade lösningar för lastning, fyllning och förslutning, kartonnering och packning.
Våra system hanterar allt från de minsta tuberna till de största, från 40 tuber per minut till 1000 tuber per minut. Vi står till våra kunders tjänst, från rådgivning före försäljning, via produktion och leveranssystem till efterförsäljning.
Vår affärsportfölj omfattar ett brett utbud av innovativa lösningar inom livsmedels-, tandkräms-, kosmetik-, läkemedels- och industrisegmenten.
Vi strävar efter att kontinuerligt utöka våra erbjudanden och förbättra vår kapacitet för att möta våra kunders förändrade behov.
För mer detaljerad information om Norden och dess omfattande affärslandskap, besök www.nordenmachinery.com.
Norden är en del av Coesia, en grupp innovationsbaserade företag inom industri- och förpackningslösningar med global verksamhet och huvudkontor i Bologna, Italien. Coesia är verksamt i 34 länder med 20 olika bolag och har över 8 000 anställda från och med 2023.
VI ERBJUDER
Vi söker dig som trivs i en varierad och serviceorienterad miljö med tekniskt fokus - och som vill vara del i ett högteknologiskt internationellt maskintillverkningsföretag. Då våra kunder finns över hela världen kommer du få uppleva installationsresor till kund i olika världsdelar.
Som anställd hos vår oss finns en rad förmåner att ta del av, bland annat en generös flextid och arbeta självstyrande i hög utsträckning.
ROLL OCH UPPGIFTER
Vi söker genuint teknikintresserade maskinbyggare för arbete med avancerad montering och installation av maskiner. Maskinerna är byggda utifrån kundunika behov och innehåller avancerad mekanik, pneumatik, elektronik, data och elmekanik.
Produktionen är flexibel och sker till stor del under individuellt ansvar.
Du samarbetar framförallt med andra montörer, konstruktörer och projektledare. Kundkontakt förekommer regelbundet, bland annat i samband med testkörningar och godkännande tillsammans med kunder i fabriken.
I rollen ingår även installation av maskinerna på plats hos kund vilket innebär några resveckor per år.Publiceringsdatum2026-01-28Kvalifikationer
Vi söker dig som har någon form av teknisk utbildning och/eller erfarenhet av mekanisk montering, gärna av mer avancerade maskiner. Du har ett stort teknikintresse och ett praktiskt handlag och du motiveras av att arbeta i teknikens framkant.
Erfarenhet av 3D-Cad och ritningsläsning är meriterande, då vi använder detta som ett hjälpmedel i monteringen.
Då rollen innebär samarbete både internt och externt är det viktigt att du är öppen och uppskattar att ha kontakt med andra människor.
Du är drivande, en god problemlösare och har en förmåga att ta ett omfattande arbete från start till mål.
Du kännetecknas även av gott ordningssinne, god strukturerad förmåga och stort eget driv.
Dina kunskaper i svenska och engelska är goda, i både tal och skrift.
INTRESSERAD?
Vid frågor kontakta
Produktionschef Fredrik Hammargren 0480 44 86 55
HR Jenny Nikolausson Tyni jenny.nikolaussontyni@nordenmachinery.se
Skicka in din ansökan så snart som möjligt eftersom urvalet sker löpande, dock senast 15 februari.
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norden Machinery AB
(org.nr 556060-6690), http://www.nordenmachinery.se
Prästkragevägen 15 (visa karta
)
393 61 KALMAR Jobbnummer
9708406